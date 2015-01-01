ECONOMIA DOMESTICA

L’impresa parla sempre più straniero: +20% in dieci anni, italiani in ritirata

Quasi 800 mila imprenditori nati all'estero (10,8%) e 600 mila aziende, mentre quelle autoctone calano. In Piemonte sono oltre 65 mila (+31,9%), con Torino terza provincia del Paese per presenza, ma aumenti consistenti anche a Cuneo (+41%), Asti e Alessandria

C’è un dato che da solo racconta meglio di qualsiasi analisi lo stato dell’economia italiana: negli ultimi dieci anni gli imprenditori nati all’estero sono aumentati di oltre il 21%, mentre quelli autoctoni sono diminuiti. Non è una tendenza marginale né temporanea, ma uno spostamento strutturale degli equilibri produttivi che riguarda tutta l’Italia e che sta ridisegnando pezzi interi del tessuto economico. Un riequilibrio silenzioso che attraversa tutto il Paese, dal Nord industriale alle regioni del Centro, fino al Mezzogiorno, e che coinvolge pienamente anche il Piemonte, dove la crescita dell’imprenditoria immigrata (+31,9% in dieci anni) si accompagna al calo di quella autoctona (-9,8%).

I numeri elaborati dalla Fondazione Leone Moressa su dati Stockview-Infocamere parlano chiaro: nel 2025 gli imprenditori nati all’estero sono 795.669, pari al 10,8% del totale nazionale, mentre le imprese a conduzione straniera sono 599.537 (11,9%). Nel confronto 2015-2025 il divario diventa ancora più evidente: imprese straniere +20,5%, imprese italiane -4,6%. Anche nell’ultimo anno la forbice continua ad aprirsi: +1,1% gli imprenditori immigrati, -0,6% quelli italiani.

Non si tratta di un fenomeno marginale. È una trasformazione strutturale dell’economia italiana che, come sottolineano i ricercatori, rappresenta spesso la prosecuzione di un percorso di integrazione e di radicamento nel Paese, con la creazione di nuove attività economiche e occupazione.

Lombardia prima, Toscana tra le più “straniere”

Dal punto di vista geografico, la Lombardia resta il motore principale con quasi 177 mila imprenditori nati all’estero, seguita dal Lazio (oltre 80 mila), dalla Toscana (75 mila) e dall’Emilia-Romagna (74 mila). Il Piemonte si colloca subito dopo con 65.596 imprenditori immigrati, confermandosi una delle principali regioni del fenomeno. Ma se si guarda all’incidenza sul totale degli imprenditori, cambiano le gerarchie: la Liguria guida con il 15,5%, seguita dalla Toscana con il 14,7%, mentre il Piemonte si attesta all’11,5%, in linea con la media nazionale.

Il trend degli ultimi dieci anni è quasi uniforme: tutte le regioni hanno registrato un aumento degli imprenditori nati all’estero, con l’unica eccezione delle Marche. Al contrario, gli imprenditori nati in Italia sono diminuiti praticamente ovunque, fatta eccezione per Sicilia e Campania.

A livello provinciale emergono due Italie diverse: da un lato le grandi aree urbane con numeri assoluti elevati – Milano (96.874 imprenditori immigrati), Roma (65.718), Torino (39.624) – dall’altro territori con incidenze percentuali altissime, come Prato (28,1%), Trieste (19,3%) e Imperia (18,8%).

Duello Cina-Romania

Tra le nazionalità si consuma un testa a testa simbolico. La Cina torna al primo posto con 79.996 imprenditori, superando di poco la Romania (79.228). Insieme rappresentano oltre il 20% dell’imprenditoria immigrata italiana. Seguono Albania (69.060), Marocco (63.440), Bangladesh (36.966) ed Egitto (33.389), mentre restano consistenti anche le presenze europee di Svizzera e Germania. Negli ultimi dodici mesi le crescite più marcate arrivano da Albania (+5,4%), Moldavia (+6,9%) e Ucraina (+7,3%), mentre alcune comunità africane – Marocco, Nigeria e Senegal – registrano cali.

Interessante il dato sul tasso di imprenditorialità: tra i nati in Cina un residente su tre fa impresa (33,6%), percentuale nettamente superiore alla media dei nati all’estero (11,5%) e anche a quella degli italiani (12,6%). Bangladesh ed Egitto superano il 17%, mentre valori molto bassi si registrano per comunità concentrate nel lavoro dipendente domestico, come Ucraina e Filippine.

Donne imprenditrici: leadership asiatica

Un altro elemento spesso sottovalutato è la componente femminile. Le imprenditrici immigrate superano le 220 mila unità. Anche qui la Cina guida la classifica con 36.414 donne, pari al 16,4% del totale delle imprenditrici straniere, seguita dalla Romania.In alcune nazionalità dell’Est Europa la presenza femminile supera il 60%, arrivando oltre il 70% tra Thailandia, Bielorussia e Lituania.

Commercio ed edilizia

Quasi un terzo delle imprese straniere opera nel commercio (30%), mentre il 27,1% è nelle costruzioni. Insieme rappresentano circa il 60% del totale. Non è solo una questione di concentrazione settoriale: nell’edilizia oltre un’impresa su cinque è a conduzione straniera (22,1%), una quota che testimonia quanto il comparto dipenda ormai dal contributo imprenditoriale immigrato. Seguono servizi (22,5%), alberghi e ristoranti (9%), manifattura (7,7%) e agricoltura (3,6%).

Sul fronte occupazionale, le imprese straniere impiegano oltre 900 mila lavoratori dipendenti, pari al 5% del totale nazionale. La dimensione media è di 1,5 addetti per impresa, ma supera quota tre nella ristorazione e nella manifattura.

Piemonte: Torino locomotiva

Nel quadro nazionale il Piemonte rappresenta uno dei territori dove la trasformazione è più evidente. I 65.596 imprenditori immigrati del 2025 equivalgono all’11,5% del totale regionale, con una crescita del 31,9% in dieci anni.

Torino fa la parte del leone: 39.624 imprenditori stranieri, cioè oltre il 60% del totale piemontese, con un’incidenza del 13,3% e un aumento del 35,3% rispetto al 2015. Il capoluogo sabaudo è anche la terza provincia italiana per numero assoluto di imprenditori immigrati. Ma la dinamica riguarda tutto il territorio regionale. Cuneo supera i 7 mila imprenditori stranieri (+41,2%), Alessandria sfiora i 6 mila (+24,6%), Novara supera quota 4.500 (+18,9%). Asti cresce del 31,8% arrivando a 3.303 imprenditori immigrati, Vercelli a 2.146 (+22,3%). Più contenuti i numeri di Biella (1.570) e Verbania (1.492), ma con incrementi comunque significativi nel decennio.

In sostanza, anche in Piemonte l’imprenditoria immigrata sta compensando la contrazione di quella italiana, contribuendo a mantenere vivo il tessuto produttivo locale.

Un pezzo di economia che regge il sistema

Il dato forse più politico – oltre che economico – è che senza l’imprenditoria immigrata il sistema produttivo italiano sarebbe oggi più piccolo. Le imprese straniere crescono mentre quelle italiane diminuiscono, creano occupazione e presidiano settori chiave come commercio, edilizia e servizi.

Non è più una presenza marginale né temporanea. È una componente strutturale dell’economia nazionale. E chi governa territori e politiche industriali dovrà farci i conti sempre di più.