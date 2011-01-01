"Cresci Piemonte", la riforma urbanistica verso l'esame del Consiglio

"I tempi sono ormai maturi per portare il testo all'approvazione del Consiglio regionale": così l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Gallo, oggi in II Commissione, dove è avvenuto un nuovo passaggio di approfondimento del disegno di legge 'Cresci Piemonte', dedicato alla semplificazione delle procedure urbanistiche e all'accelerazione degli investimenti. La riforma punta a ridurre sensibilmente i tempi delle varianti urbanistiche, introdurre strumenti di monitoraggio e favorire l'utilizzo rapido delle risorse europee, nazionali e del Pnrr. Durante i lavori, presieduti da Mauro Fava, il consigliere Fabrizio Ricca (Lega) ha chiesto l'invio di ulteriori osservazioni scritte da parte del Comune di Torino, audito recentemente insieme ad Ance Piemonte nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento. Dalle audizioni è emerso un orientamento favorevole: il Comune di Torino, con l'intervento dell'assessore Paolo Mazzoleni, considera positivo il riordino delle procedure con termini certi e maggiore coordinamento con le valutazioni ambientali, mentre Ance Piemonte, con il presidente Antonio Mattio, apprezza l'introduzione di scadenze perentorie lungo l'intero iter autorizzativo, ritenute essenziali per garantire stabilità al settore delle costruzioni e attrarre nuovi investimenti sul territorio.