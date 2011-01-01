Cirio, l'Autonomia differenziata non creerà sperequazioni

"Il divario tra Nord e Sud si è creato in tutti questi anni in cui non c'era una normativa di riferimento. Il governo Meloni ha avuto la capacità di attuare ciò che la Costituzione prescrive, cioè l'Autonomia differenziata, attraverso una norma che, mettendo la preventiva individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, garantisce che questo non sarà uno strumento che creerà sperequazioni, ma anzi sarà uno strumento di autonomia". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, arrivando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri in cui si esamineranno le pre-intese sull'Autonomia differenziata.