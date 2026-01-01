FIANCO DESTR

Volano stracci nel centrodestra. Trecate diventa caso nazionale

Forza Italia si oppone alla candidatura dell'ex sindaco Binatti e della sua erede designata Criscuolo, confermando l'endorsement a Minera. Il senatore meloniano Nastri fa quadrato: "Decidiamo noi chi mettere in lista". La questione passa al tavolo romano

Federico Binatti continua a far litigare il centrodestra. A quasi un anno dalla caduta della sua giunta (che gli è costato anche il posto da presidente della Provincia di Novara) l’ex sindaco di Trecate, in quota Fratelli d’Italia, è al centro di uno stallo politico tutto interno alla coalizione, la cui eco travalica la dimensione locale, arrivando perfino a Roma. E i vannacciani osservano interessati, pregustando lo sgambetto in vista delle comunali in programma tra qualche mese.

Lui no

Binatti in questo 2026 avrebbe terminato il suo secondo mandato da primo cittadino, ma a giugno dello scorso anno l’implosione della sua maggioranza ha portato alla sua decadenza anticipata. La sua amministrazione, costellata da continui colpi di scena, deleghe assegnate per poi essere prontamente ritirate e vicesindaci durati lo spazio di un mattino, non ha lasciato – per usare un eufemismo – un buon segno, tanto che all’interno del centrodestra qualcuno ha alzato la voce, ponendo l’aut-aut: se nelle liste di Fratelli d’Italia c’è ancora lui, noi non ci possiamo stare.

Partita doppia

A porre la questione è stata Forza Italia, che non solo si oppone alla candidatura di Binatti come consigliere (avendo fatto più di metà del secondo mandato non può ricandidarsi a sindaco) ma anche a quella della sua fedelissima Rosa Criscuolo, già sua assessora alle politiche giovanili e nome da lui indicato per la carica di primo cittadino, anche se non è chiaro quanto condiviso dal resto di FdI. Di sicuro il nome di Criscuolo non piace né alla Lega né soprattutto agli azzurri, che il loro candidato sindaco ce l’hanno già: Roberto Minera, già assessore in varie giunte comunali (anche con Binatti al suo primo mandato) e appoggiato, oltre che da FI, da altre liste civiche. Rebus sic stantibus, oggi FdI, FI e Lega correrebbero separati, con il serio rischio di consegnare Trecate al campo larghissimo del centrosinistra, guidato da Raffaele Sacco, che può contare su un sostegno che va dal Partito Liberal Democratico e Azione al Movimento 5 Stelle e Avs. Ragion per cui i vertici sono piuttosto irritati.

Fumate nere

A cercare di dirimere la questione ci hanno prima pensato i rappresentanti provinciali dei tre partiti del centrodestra, che si sono riuniti attorno a un tavolo alla ricerca di una soluzione condivisa. C’erano per FdI il segretario provinciale Angelo Tredanari e il senatore Gaetano Nastri, luogotenente nel novarese del partito della premier Giorgia Meloni, per la Lega il sindaco di Novara Alessandro Canelli e il suo predecessore Massimo Giordano, oggi segretario locale del Carroccio, mentre per Forza Italia c’era l’ex deputato Diego Sozzani, segretario provinciale degli azzurri. Il tavolo si è concluso tuttavia con un nulla di fatto: Nastri e Tredanari fanno quadrato attorno a Binatti e non hanno alcuna intenzione di farsi imporre veti da FI, che dal canto suo continua a chiedere la testa dell’ex sindaco e della sua erede designata.

Piani alti

La questione è quindi passata al livello superiore, ovvero il tavolo regionale, con i segretari Fabrizio Comba, Paolo Zangrillo e Riccardo Molinari che si sono ritrovati a gestire la patata bollente, finendo per rimanerne scottati a loro volta: Comba ha infatti rimarcato la posizione dei suoi colleghi di partito, unendosi alla difesa a spada tratta di Binatti, trovando ancora una volta il niet di Forza Italia, con Zangrillo che non ha mostrato alcuna volontà di rimuovere il veto e confermato l’endorsement in solitaria a Minera. Così il dossier è ora in mano ai responsabili nazionali dei partiti, da una parte Giovanni Donzelli per Fratelli d’Italia e dall’altra Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato e responsabile Enti Locali di FI. L’obiettivo è scongiurare la creazione di un precedente pericoloso, con i partiti della coalizione che procedono in ordine sparso e rompono l’unità della coalizione imponendo veti ai propri alleati. Uno schema che se sdoganato a Trecate rischierebbe di ripetersi nei numerosi comuni alle urne nel 2027 – quando si voterà assieme alle Politiche – tra cui la vicina Novara: Sozzani, Nastri e Tredanari prima trovano la quadra meglio è per tutti, altrimenti si rischia di perdere anche il capoluogo.

Tentazioni vannacciane

Intanto c’è chi non resta a guardare e prova ad approfittare del caos interno alla coalizione di centrodestra per portare Binatti dalla propria parte: Futuro Nazionale, la nuova creatura guidata dal generale Roberto Vannacci dopo il suo addio alla Lega, a Trecate ha già ingaggiato Alessandro Pasca, che di Binatti è stato vicesindaco, e il presidente del Consiglio Comunale Giorgio Ingold. Prospettando l’agognata candidatura a sindaco per la sua fedelissima Rosa Criscuolo e ovviamente un posto in lista per lui potrebbero liberare l’ex sindaco dal veto forzista, con uno schema ben preciso in mente: impedire la vittoria del centrodestra al primo turno, per poi risultare decisivi al ballottaggio.

A quel punto il tanto osteggiato Binatti si ritroverebbe ago della bilancia, riprendendosi la scena. Un’ipotesi fastidiosa per FdI, ragion per cui Nastri e i suoi non hanno alcuna intenzione di avallarla, continuando a difendere a spada tratta la bontà della sua candidatura. Lo stesso Binatti non sembra convinto di un simile salto nel buoi, preferendo di gran lunga restare dove sta. Ma se il nodo non dovesse sciogliersi, potrebbero aprirsi strade al momento ignote.