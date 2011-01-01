ALTA TENSIONE

Scontri e violenze ProPal a Torino: cinque antagonisti ai domiciliari

Perquisizioni e notifiche all'alba nell'inchiesta sui disordini durante i cortei per la Global Sumud Flotilla e le proteste pro Gaza. Colpita l'area autonoma torinese dopo mesi di tensioni seguiti allo sgombero di Askatasuna: obbligo di firma per 12 militanti - VIDEO

Alle prime ore di questa mattina a Torino è scattata un’operazione della questura del capoluogo piemontese. Si tratta di un’attività di polizia giudiziaria in relazione ai fatti violenti accaduti durante alcune manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla, una delle campagne internazionali di solidarietà alla causa palestinese che nei mesi scorsi ha trovato proprio sotto la Mole uno dei suoi epicentri più conflittuali.

Diciotto misure cautelari nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11 uomini e sette donne. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino su richiesta della procura. Le misure comprendono cinque arresti domiciliari, dodici obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora nel comune di Torino. A renderlo noto sono stati i collettivi vicini ad Askatasuna, il centro sociale di corso Regina Margherita sgomberato il 18 dicembre 2025 a cui sono seguite vere e proprie guerriglie urbane. Una galassia di estremismo che nei mersi scorsi si è riversato nelle mobilitazioni per Gaza, dove la componente antagonista torinese ha trovato un nuovo e fertile terreno di proselitismo e conflitto.

Guarda il video degli scontri

I reati contestati

Prima dell’operazione odierna, la Digos aveva già notificato il decreto di fissazione degli interrogatori preventivi a 18 antagonisti per i quali la procura di Torino aveva depositato una richiesta di misura cautelare, con l’ipotesi degli arresti domiciliari. I reati contestati, a vario titolo, erano danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Gli episodi contestati erano avvenuti tra settembre e novembre scorsi nel capoluogo piemontese e riguardavano, in particolare, la manifestazione del 24 settembre in sostegno alla Global Sumud Flotilla, quando vennero bloccati i binari della stazione ferroviaria di Porta Susa. Ulteriori contestazioni riguardavano la giornata del 2 ottobre, quando era stata tagliata la recinzione perimetrale dell’aeroporto di Caselle e, nella stessa serata, si erano verificati danneggiamenti alle Ogr, dove il giorno successivo era in programma l’evento Italian Tech Week. Il 3 ottobre, poi, si erano registrati scontri nei pressi sempre delle Ogr e all’esterno dell’azienda Leonardo. Tra gli episodi finiti nell’inchiesta anche le irruzioni nella sede della Città Metropolitana di Torino del 14 novembre e nella sede del quotidiano La Stampa il 28 novembre.

I collettivi: "Repressione"

I collettivi parlano apertamente di «repressione sulle lotte per la Palestina a Torino». «Dai cortei oceanici che assediarono Leonardo all’ingresso dentro le Ogr fino al blitz a Città metropolitana e La Stampa, la procura di Torino continua a costruire il proprio castello di carte», scrivono gli attivisti. «Fra i tanti reati imputati ci sono i blocchi stradali e ferroviari, indice della volontà sia di colpire una pratica messa in atto da migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, sia del fatto che il movimento di settembre e ottobre ha fatto veramente paura».

Il riferimento è a una sequenza di iniziative ad alta tensione: l’assedio alla sede torinese del gruppo Leonardo, colosso della difesa accusato dai manifestanti di complicità con Israele; l’irruzione alle Ogr durante un evento pubblico; l’irruzione nella sede della Città metropolitana e nella redazione del quotidiano torinese. Negli stessi mesi non sono mancati blocchi stradali, interruzioni della circolazione ferroviaria e cortei non autorizzati sfociati in tensioni con le forze dell’ordine, elementi che ora compongono l’impianto investigativo della procura torinese dopo mesi di indagini della Digos.

Sui canali social dell’area Pro Pal si ribadisce la lettura politica dell’operazione: «Questa mattina con un’operazione di polizia all’alba sono stati notificati cinque arresti domiciliari e dodici obblighi di firma da altrettanti compagni e compagne come esito di un’operazione della Digos di Torino durata mesi, contro le lotte per la Palestina in città». E ancora: «Fra i reati imputati ci sono blocchi stradali e ferroviari, indice della volontà sia di colpire una pratica messa in atto da migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, sia del fatto che il movimento di settembre e ottobre ha fatto veramente paura».

Gli attivisti, nella loro solita prosa farneticante, denunciano inoltre un clima di pressione costante: «A Torino da mesi si stanno susseguendo operazioni di polizia quasi settimanali contro le lotte, in un attacco che non accenna a fermarsi, ma anche le lotte non si fermano». E annunciano già la prossima mobilitazione: «Saremo già da questo weekend a Livorno per il convegno “per realizzare un sogno comune” organizzato dalla rete Infoaut. Sarà un momento di condivisione e di analisi di come organizzarci insieme all’altezza della fase e del periodo che stiamo attraversando».

Sul piano investigativo, invece, l’operazione segna un ulteriore capitolo della strategia della procura torinese nei confronti dell’area antagonista cittadina, storicamente tra le più strutturate d’Italia. Una galassia che dopo lo sgombero di Askatasuna non si è dissolta, ma si è riorganizzata proprio attorno ai nuovi fronti di mobilitazione internazionale – dalla Palestina alle campagne antimilitariste – mantenendo una capacità di piazza che, come dimostrano gli ultimi mesi, continua a rappresentare un nodo sensibile per l’ordine pubblico sotto la Mole.