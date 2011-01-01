Infrastrutture, Confindustria: raddoppio traforo Monte Bianco

Uno studio condotto dal Centro studi di Confindustria (CsC), curato da Stefano Di Colli, mette in evidenza l’impatto negativo della chiusura del traforo del Monte Bianco sull’economia della Valle d’Aosta. Come riporta il Sole 24 Ore, le imprese sono in allarme per il traforo stradale del Monte Bianco, dove transitano circa 1,5 milioni di veicoli l’anno tra auto e camion. Chiusure continue e prolungate del tunnel alpino, imposte dai lavori di manutenzione, come è già accaduto dal 2023 al 2025 per circa 3 mesi e mezzo ogni anno, potrebbero causare forti danni all’economia della Valle d’Aosta, del Nord Ovest e, più in generale, ai flussi commerciali tra Italia e Francia. In particolare, il Pil valdostano potrebbe subire un crollo fino all’8,8%, per un totale di 11,1 miliardi di euro. Secondo lo studio di Confindustria, le alternative infrastrutturali (Frejus, Gran San Bernardo) non compensano l’interruzione del collegamento diretto tra Valle d’Aosta e Francia, generando maggiori costi logistici, allungamento dei tempi di trasporto e riduzione di competitività per attività industriali e operatori turistici. Secondo le imprese, la sola alternativa per scongiurare un simile scenario è il raddoppio del traforo, costruendo in pratica un secondo tunnel vicino a quello storico. La previsione di spesa per la nuova galleria si attesta intorno a 1,2 miliardi di euro. Ma prima bisognerà superare le resistenze francesi, che al momento non sembrano sostenere questo progetto.