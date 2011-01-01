Sindacati, due mesi dopo l'accordo è stallo tra Lear e Fipa

E' stallo tra la Lear e la Fipa a due mesi dall'accordo raggiunto il 29 dicembre scorso dopo una vertenza sindacale durata oltre due anni, che ha coinvolto anche la Regione Piemonte e il Ministero dello sviluppo economico, oggi Mimit. L'accordo commerciale tra le due società non è stato ancora raggiunto e tutto tace. Lo denunciano Fim, Fiom e Uilm, che definiscono "non tollerabile" il silenzio e chiedono "risposte e tempi certi per arrivare alla soluzione". "Le due società, contattate, si trincerano dietro la riservatezza della trattativa e la superficiale dichiarazione 'stiamo lavorando'" spiegano i sindacati. "Chiediamo alle istituzioni, Regione Piemonte e Mimit - affermano Fim, Fiom e Uilm - di continuare a essere presenti e di farsi garanti della buona riuscita del progetto, intervenendo con determinazione nei confronti di Lear e Fipa. Riteniamo di avere il diritto, insieme alla Rsu e ai lavoratori di sapere quali siano i problemi che non consentono a oggi la firma del loro accordo commerciale. Proprio per questo motivo abbiamo inoltrato una richiesta urgente di incontro sindacale alle due società. In assenza di risposte siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie". I sindacati e le Rsu hanno firmato con le due aziende due accordi per accompagnare il progetto di reindustrializzazione del sito produttivo di Grugliasco della Lear. I lavoratori della Lear sono 374 e, di questi, 209 dovrebbero essere assunti dalla Fipa. "In questa vertenza abbiamo lavorato molto intensamente con la Rsu mantenendo un rapporto molto saldo con i lavoratori che, con grande senso di responsabilità, hanno seguito le nostre indicazioni e hanno espresso un voto favorevole sull'accordo perché hanno scelto il lavoro. Oggi Lear e Fipa devono sentire il peso di questa responsabilità e garantire una rinascita per lo stabilimento e le famiglie che attendono una risposta concreta" spiega Rocco Cutrì, segretario generale della Fim Cisl. "Non è tollerabile trovarsi dopo quasi due mesi a non avere più notizie. Le due società stanno utilizzando e utilizzeranno molti soldi pubblici, tra formazione, ammortizzatori sociali e incentivi vari per reindustrializzare. Le istituzioni devono sollecitare le due società a raggiungere velocemente a un accordo. Non intendiamo più attendere, servono risposte subito" afferma Antonino Inserra, responsabile Fiom per la Lear. "È inutile fare accordi se poi non ci si assume la responsabilità di concretizzare quanto definito. Abbiamo già richiesto un incontro urgente con entrambe le società. Anche la Regione Piemonte e il Ministero, che hanno contribuito al raggiungimento dell'accordo di reindustrializzazione, dovranno chiedere conto del fatto che a oggi tutto tace" aggiunge Antonio Iofrida, responsabile Uilm per la Lear.