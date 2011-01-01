Invimit, sì a manutenzione normativa per valorizzare immobili

"I "buchi neri" delle nostre città sono spesso immobili abbandonati e quasi sempre, in oltre il 90% dei casi, beni appartenenti allo Stato", e fra questi ci sono l'ex autorimessa e le residenze dell'azienda di trasporto pubblico locale di Napoli (Anm) a Posillipo "dove ci saranno anche grandi lavori ambientali da fare", Villa Gualino a Torino, "immobile storico vincolato, che abbiamo avuto dalla regione Piemonte", poi "Villa Pullè a Chievo (Verona), residenza del '700 ricevuta dall'Inps, per la quale è stato già individuato, come per Villa Gualino, il riutilizzatore, una società che si occupa di 'silver house' per le persone autosufficienti con età superiore ai 65 anni". È quanto è emerso dall'audizione di questa mattina nella Commissione parlamentare per il controllo delle gestioni pensionistiche di Invimit Sgr (società interamente detenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze), rappresentata dal presidente Mario Valducci e dall'amministratore delegato Stefano Scalera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Bicamerale presieduta dal deputato della Lega Alberto Bagnai sta svolgendo sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali, a Palazzo San Macuto. A 13 anni dall'istituzione dell'organismo, viene sottolineato nella memoria consegnata ai parlamentari, è necessaria una "manutenzione normativa" per "semplificare le possibilità operative della Sgr, al fine di ridurre tempi e costi della valorizzazione" degli immobili che vengono affidati. Fra gli altri "buchi neri" sottoposti all'attenzione delle Commissione pure uno sul Lido Alberoni a Venezia, "una ex colonia sul mare, immobile vincolato", poi "Villa Giovio a Como di epoca napoleonica, Villa Larderel vicino a Firenze che apparteneva all'Inail che potrebbe essere utilizzata per finalità ricettive, Prati di Caprara a Bologna, un'area dove c'era una polveriera e andrà bonificata e qui stiamo portando avanti un progetto, affinché diventi un polo di innovazione sanitaria", infine "Piazza d'armi di Milano, per la quale è stato firmato un protocollo d'intesa col comune" per uno sviluppo sostenibile dell'area dove, oltre al parco, c'erano i magazzini militari di Baggio.