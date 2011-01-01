Oggi maltempo ma da domani anticiclone delle Azzorre

Oggi sarà l'ultimo giorno di maltempo con precipitazioni anche abbondanti di carattere nevoso, poi domani si insedierà l'anticiclone delle Azzorre portando finalmente un periodo di stabilità duraturo. E' quanto afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Nella giornata odierna - sottolinea - il fronte perturbato porterà piogge diffuse e locali temporali, che colpiranno con particolare vigore il versante tirrenico, la Liguria e gran parte del Nord Italia. Fiocchi di neve cadranno sui fondovalle alpini e prealpini, con possibili imbiancate in città come Aosta, Sondrio, Trento e Bolzano e fino in pianura sul Cuneese, l'Astigiano e l'Alessandrino". Sull'arco alpino, al di sopra dei 1500 metri, si attendono accumuli nevosi molto consistenti, con punte di 30-40 cm in 24 ore. Da domani, venerdì 20 febbraio, assisteremo a un netto e deciso miglioramento su quasi tutto il territorio nazionale. Le nubi lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie, segnando la fine di questa breve ma pungente fase instabile. A partire dal weekend, sono previsti almeno cinque o sei giorni di tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nel dettaglio: - Giovedì 19. Al Nord: maltempo veloce, neve in collina a ovest, migliora la sera. Al Centro: rovesci specie su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: peggiora in Campania. - Venerdì 20. Al Nord: soleggiato. Al Centro: residua instabilità sulle Adriatiche. Al Sud: piogge sparse. - Sabato 21. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: sereno. Al Sud: residue piogge sul basso Tirreno. Tendenza: condizioni anticicloniche, torna un po' di nuvolosità solo su Liguria e versante tirrenico.