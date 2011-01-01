Cirio ha incontrato i sindaci azzurri della Langa e dell'Alta Langa

Sono una quarantina i sindaci della Langa e dell'Alta Langa che hanno partecipato all'incontro con il vice segretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il coordinatore provinciale di FI e vice presidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il consigliere provinciale e vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti. "Questa sala piena di sindaci ci conferma che il cammino intrapreso è quello giusto - ha detto Antoniotti dando il benvenuto -, perché fare politica vuol dire essere sul territorio, cercare di risolvere le criticità e stare vicino alle persone". "La nostra forza - ha aggiunto Franco Graglia - è la capacità di fare squadra, di essere uniti e lavorare insieme senza lasciare nessuno indietro. Il nostro è un partito in crescita a livello nazionale e locale. Su 247 sindaci sono 127 quelli tesserati Forza Italia, ai quali si aggiungono molti amministratori che in noi hanno trovato un partito moderato, che sa fare sintesi seguendo sempre il buon senso e la concretezza". "Mi fa piacere - ha sottolineato Cirio - che molti mi hanno detto che quella di Forza Italia è stata la loro prima tessera di partito. Questo vuol dire che abbiamo saputo trasmettere i nostri valori per un cammino condiviso con una squadra sempre pronta sulle tematiche del territorio. In provincia di Cuneo la campagna del tesseramento ha raggiunto un grande risultato, confermando ed ampliando una squadra che ha saputo muoversi in maniera compatta. Questa è la filosofia che Forza Italia ha all'interno di una coalizione di centrodestra unita, dove con una guida straordinaria come quella del nostro premier Giorgia Meloni, cerchiamo sempre il modo di fare una sintesi unitaria che ci rende competitivi e stabili nel governare. Ai sindaci azzurri, deve andare il nostro Grazie e la garanzia del nostro impegno".