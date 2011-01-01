SIGILLI ROTTI

"Carina", "graziato", "fenomeno". Scandalo al concorso per notaio

Per errore finisce online un documento interno con annotazioni sui partecipanti e nomi in codice ispirati al calendario. Rimasto visibile per pochi minuti, quanto basta per far emergere dubbi sulla trasparenza della selezione e sull'imparzialità delle valutazioni

Quando prendo atto dei miei sbagli, non c’è mai un notaio . Smentendo il sarcastico aforisma, lì, al concorso per una delle professioni più ambite, invece, di notai ce n’erano eccome. Di lungo corso e di consolidata fama, ad esaminare gli aspiranti colleghi. E c’è stato pure lo sbaglio, se così lo si vuol definire. Presone atto, sembra si sia corso in fretta e furia ai ripari, mettendo una toppa che, però, non riuscirà a coprire la magagna.

Tutto accade in uno dei passaggi sotto le forche caudine del concorso, proverbialmente noto per essere tra i più selettivi nell’accesso a una professione che forse più di altre incarna l’immagine della casta e, certamente, occupa stabilmente i primi posti nelle denunce dei redditi.

La prova scritta, in verità tre elaborati: è qui che il rigore del sigillo avrebbe vacillato come un cliente davanti alla parcella. Le rigide e codificate procedure per tenere separate, in buste differenti, le generalità dei candidati dai loro elaborati, così da non inficiare il giudizio della commissione, si sarebbero mostrate tutt’altro che tali. Così come, in alcuni casi, per nulla separate sarebbero rimaste le opinioni addirittura sulle qualità fisiche di una candidata dal giudizio su quelle necessarie a rogitare atti.

Il calendario dei protetti

E se, come si dice, per diventare notaio bisogna avere santi in paradiso, beh, in questa storia non mancano neppure quelli, visto che per indicare tra gli aspiranti professionisti quelli che i santi in paradiso li avrebbero davvero – sia pure con atteggiamenti molto terreni – ecco che viene in soccorso il calendario, con nomi aureolati assonanti con quelli dei raccomandati.

E così compaiono, tra gli altri, S. Mattia Apostolo, San Pancrazio, S. Vittorio da Cesarea, S. Filippo Neri – accompagnato da un misterioso “atto nullo” –, San Bonifacio, S. Ranieri di Pisa, S. Giovanni, i SS. Primi Martiri della Chiesa, la Madonna del Carmine, fino a un quasi blasfemo “Sciopero e cena a Enoteca Corsi”. E ancora Santa Matilde di Hackeborn, per non dire di uno “di Segrate” che avrebbe la protezione addirittura di un Papa. Un calendario agiografico sui generis che, più che evocare devozione, sembra alludere a un sistema di protezioni assai meno celestiali.

Il clic di troppo

Tutto sarebbe rimasto ben coperto e custodito, come preziose pandette inintelligibili ai profani, se la prova scritta per quei 400 posti in palio – di cui alla fine ne saranno assegnati poco più della metà – non avesse imboccato un sentiero informatico dove il passo falso era, beffardamente, in agguato.

Basta un clic. Già, ma se è sbagliato, ecco che invece del file giusto, sugli schermi di chi aspetta con ansia di conoscere il proprio futuro e già sogna studi con pletore di impiegati e montagne di carte bollate da tramutare in lauti guadagni, appare la più italiana delle immagini: la raccomandazione.

A darle l’imprimatur legale spetterà, nel caso, ad altri. Ma quei fogli Excel con i nomi dei santi e pure quei giudizi su questo o quel candidato – non senza indulgere anche sull’estetica, “carina”, di un’aspirante notaio (che pare però abbia suscitato qualche interrogativo di gender) – sono comparsi sul sito come un riflettore acceso all’improvviso su un retroscena che avrebbe dovuto restare dietro le quinte. E così, più che uguali davanti alla prova, gli aspiranti notai appaiono diversissimi: c’è chi è passato ma sarebbe stato “graziato sul commerciale”, chi “salvato su civile”, un paio di “Genio?”, un “Fenomeno???”, e perfino un “Candidato garibaldino”.

File incriminato

Il file che avrebbe dovuto rimanere nascosto resterà visibile non più di un quarto d’ora, il tempo perché qualcuno si accorgesse del pasticcio e rimediasse in fretta. Non abbastanza per evitare che l’aura di imparzialità e assoluta regolarità di una procedura venisse pesantemente scalfita. E per alimentare il forte dubbio che dietro quei nomi di santi a “nascondere” l’identità dei “padrini” ci sia davvero più di un santo in paradiso.