Pompeo (Pd): “Regione valorizzi il collezionismo cartaceo”

La consigliera regionale Pd Laura Pompeo chiede di "riconoscere e valorizzare il Collezionismo Cartaceo come attività culturale di rilevante importanza per il Piemonte". Obiettivo, rivalutare attraverso l'intervento delle istituzioni "un patrimonio spesso dimenticato, ma fondamentale per la tutela della memoria collettiva e della storia sociale del territorio". "Fino agli anni '30 del secolo scorso - spiega Pompeo, che su questo tema ha presentato un odg - il Collezionismo Cartaceo era fortemente radicato e esistevano riviste e associazioni sia nazionali che internazionali. Questo collezionismo comprende tra l'altro le raccolte di erinnofili, chiudilettera simili ai francobolli emessi per commemorare eventi storici o annunciare iniziative future, considerati strumenti preziosi per la cura della memoria immateriale. Il Piemonte, grazie alla propria tradizione culturale e industriale, possiede un potenziale unico per diventare punto di riferimento nazionale nella conservazione e nello studio del materiale cartaceo storico". "Il Collezionismo Cartaceo - rimarca - non deve essere relegato a passatempo per pochi: è un archivio diffuso, spesso custodito da cittadini appassionati che salvano frammenti di memoria che altrimenti andrebbero perduti. La Regione ha il dovere di riconoscere questo patrimonio e di sostenerlo con strumenti adeguati".