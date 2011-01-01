Europa Radicale da Torino a Odessa per 4/o anniversario invasione russa

Europa Radicale porterà una quarantina di cittadini italiani a Odessa in Ucraina per esprimere sostegno alla resistenza nel quarto anniversario dall'invasione russa. Gli esponenti della delegazione, al via domani, partiranno da diverse città italiane per riunirsi a Chisinau in Moldova e di lì trasferirsi in pullman sul territorio ucraino. Il gruppo è guidato dal presidente di Europa Radicale, il torinese Igor Boni. Con lui partiranno da Torino anche Emilia Rossi, Marco Taradash, Gianni Vernetti e Silvja Manzi. Ma in arrivo da altre città e da Bruxelles ci saranno tra gli altri anche il senatore Iv Ivan Scalfarotto, il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, il presidente della Federazione Italiana Diritti Umani Antonio Stango, e la presidente Pd del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi. Nell'occasione Europa Radicale, insieme all'Associazione radicale Adelaide Aglietta, ha chiesto al Comune di Torino che la Mole Antonelliana il 24 febbraio venga illuminata con i colori della bandiera ucraina. "Il 21 febbraio - spiega Boni all'Ansa - manifesteremo davanti al Parlamento di Chisinau insieme ai federalisti europei a sostegno dell'ingresso del Paese nella Ue. Il 22 ci sposteremo a Odessa per partecipare il 23 ai lavori del 'Black Sea Security Forum', appuntamento nazionale che riunisce società civile e istituzioni per chiedere la protezione dei cieli dell'Ucraina. Il 24 manifesteremo a Odessa stendendo enormi bandiere ucraine ed europee per chiedere all'Ue di realizzare uno scudo protettivo sui cieli dell'Ucraina per fermare la mano assassina di Mosca. Vogliamo che l'Ucraina entri rapidamente nella Ue - rimarca - e che vengano portati a processo i criminali di guerra del Cremlino. A Odessa saremo accolti in Municipio dal sindaco, e sulla scalinata Potemkin durante la manifestazione suonerà l'Orchestra della Città".