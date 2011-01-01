Nei prossimi tre anni concorsi per 198 addetti in Regione Piemonte

La Regione Piemonte metterà a bando nei prossimi tre anni concorsi pubblici per 198 nuovi posti di lavoro in Regione, di cui 25 dirigenti. Lo ha annunciato l'assessore al Personale, Gianluca Vignale, nella seduta della prima Commissione, presieduta da Roberto Ravello, illustrando il piano integrato di attività e organizzazione 2026/28 (Piao). "A fronte di 217 pensionamenti, manterremo lo stesso numero di dipendenti del 2024, perché abbiamo un bilancio positivo di 19 assunzioni nel passato biennio. Tuttavia il piano non si limita al fabbisogno di personale, ma è un vero e proprio strumento di programmazione sugli obiettivi che l'amministrazione si dà". Sono intervenute per chiarimenti e considerazioni Marina Bordese (Fdi) ed Emanuela Verzella (Pd). Durante la seduta sono stati indicati anche i relatori del ddl di razionalizzazione dell'ordinamento giuridico che cancellerà 42 norme obsolete e altre 39 verranno quasi completamente abrogate: Bordese, Silvio Magliano (Lista Cirio), Verzella, Sarah Disabato (M5s), Alice Ravinale (Avs).