FINANZA & POTERI

Dalle chiavi della città a quelle del caveau: Rasero punta alla presidenza della Banca di Asti

Il sindaco astigiano accelera sul dopo-mandato mentre l’istituto rinnova governance e vertici tra tensioni interne, partita sulle quote e ipotesi di aggregazioni con grandi gruppi. Il ruolo della Fondazione guidata da Negro e la resistenza dell'ad Demartini

Abbiamo una banca? Parafrasando la celebre esclamazione (che, a ben vedere, non portò granché fortuna a chi la pronunciò), per Maurizio Rasero la risposta sembrerebbe proprio sì. Il sindaco di Asti, arrivato ormai al giro di boa del secondo mandato, avrebbe infatti messo nel mirino la presidenza della Cassa di Risparmio–Banca di Asti: un approdo che molti, nei corridoi della politica locale, definiscono un dorato buen retiro.

A rivelarlo, raccontano fonti qualificate, sarebbe stato lo stesso primo cittadino della città del Palio in una serie di incontri con stakeholder e consiglieri del cda. E il timing non è casuale: il mandato dell’attuale presidente Giorgio Galvagno scade a fine marzo.

Il nodo del doppio incarico

Galvagno non è un nome qualunque. Storico esponente del Psi craxiano – eletto sindaco per la prima volta nel 1985 con il garofano rosso e rieletto nel 1990 – tornò a indossare la fascia tricolore nel 2017 sotto le insegne di Forza Italia. Ora il suo mandato in banca arriva al capolinea, aprendo la partita per la successione. Un vero e proprio vai e vieni tra piazza San Secondo e piazza della Libertà: prima Galvagno dal municipio alla banca, ora Rasero dal municipio alla banca, una coincidenza che ricorda le porte girevoli più che un normale ricambio istituzionale. È la rappresentazione plastica di quel rapporto strettissimo – simbiotico – che storicamente lega il potere politico cittadino all’istituto di credito del territorio.

Il possibile approdo di Rasero alla presidenza solleva immediatamente una domanda politica: Asti dovrà andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale del 2027? Non necessariamente. La contemporanea carica di presidente di banca e sindaco non è vietata in modo automatico dalla legge, anche se presenta evidenti profili di incompatibilità e conflitto di interessi, soprattutto quando l’istituto svolge il servizio di tesoreria comunale. Ma ad Asti la tesoreria è affidata al Monte dei Paschi di Siena, e questo elimina l’ostacolo principale.

Inoltre, si tratterebbe, al massimo, di pochi mesi. Scenario che rende assai probabile una sovrapposizione temporanea delle due poltrone, qualora il piano – e tutto lascia intendere che sia così – dovesse andare in porto. Per Rasero sarebbe peraltro un déjà-vu: nel 2017 fu contemporaneamente sindaco neo eletto e vicepresidente della banca, anche allora per un periodo limitato. Anche ieri sera, in città, hanno iniziato a circolare voci addirittura su imminenti dimissioni che, secondo alcuni, potrebbero essere dettate da “stress” accumulato negli ultimi tempi. Una cosa è certa, lunedì sera dopo la riunione di maggioranza ha accusato un malore tanto da ricorrere a un controllo medico. Per il resto, chissà. La politica, pure quella di centrodestra, vorrebbe maggiore cautela: nessuno (o quasi) mette in discussione la legittima aspirazione di Rasero senzaperò bruciare i tempi. In sintesi: vai pure in banca al termine del mandato.

Obiettivo dichiarato da tempo

In realtà, l’idea non nasce oggi. Rasero non ha mai nascosto la propria visione sulla sovrapposizione tra municipio e istituto di credito. «Sono sempre stato favorevole all’ingresso del sindaco nel consiglio d’amministrazione della Banca», dichiarò in Consiglio comunale nel novembre 2024. «Il primo cittadino è il massimo rappresentante del territorio ed è colui che può portare le istanze della gente nella stanza dei bottoni. Ero d’accordo anni fa quando nel cda c’era l’allora sindaco di centrosinistra Fabrizio Brignolo e lo sono stato anche quando, sempre da sindaco, c’era Galvagno». Insomma: una linea coerente, rivendicata pubblicamente.

Dal punto di vista formale, i requisiti non gli mancano. Diplomato ragioniere, Rasero è laureato in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro (2012) e in Scienze bancarie e assicurative (2016). È stato vicepresidente della Fondazione Cr Asti dal 2011 al 2013 e poi vicepresidente della Banca di Asti dal 2013 al 2017. Il cursus politico è noto: adesione fin da giovane a Forza Italia (dopo una breve parentesi nella Lega Nord), consigliere comunale nel 2002, assessore provinciale e poi comunale nella giunta Galvagno, con deleghe a manifestazioni e commercio. Nel 2017 si candida sindaco alla guida del centrodestra e viene eletto il 26 giugno. Nel 2022 viene rieletto al primo turno con il 55,65%. Dal settembre 2022 è anche presidente della Provincia di Asti.

La banca nel risiko

La partita della presidenza si intreccia con due fronti strategici aperti sull’istituto: la sostituzione dell’amministratore delegato e la cessione delle quote dell’azionista di maggioranza. «È tempo di cambiare, non possiamo più ragionare con logiche del passato», ha dichiarato il presidente della Fondazione Cr Asti Livio Negro. Parole che riguardano anche la governance della banca, di cui la fondazione è primo socio con il 31,8%. Da qui la decisione di rinnovare il cda a partire dall’amministratore delegato, ruolo occupato da oltre dieci anni da Carlo Demartini – direttore generale dal 2007 e ad dal 2015 – non esattamente entusiasta di lasciare.

Spencer Stuart, colosso globale dell’executive search, sta supportando la fondazione nel processo di selezione, «dalla definizione della composizione qualitativa e quantitativa ottimale alla ricerca dei profili coerenti con la matrice delle competenze e in linea con i requisiti di Fit & Proper». L’obiettivo dichiarato è rafforzare competenze e ricambio in un contesto competitivo e regolamentare in evoluzione. La selezione si chiude proprio oggi, 20 febbraio. «Cerchiamo un nuovo ceo di alto livello che imprima una svolta industriale e un presidente capace di rappresentare al meglio la comunità», ha spiegato Negro a Milano Finanza.

Sulla base dei nominativi selezionati verrà predisposta una lista condivisa con gli altri soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (12,91%), Banco Bpm (9,99%), Fondazione Crt (6%), Fondazione di Vercelli (4,2%) e circa 20 mila piccoli azionisti che complessivamente detengono il 35,1%. L’attuale cda riflette questi equilibri: su tredici membri, due sono espressione della fondazione biellese, uno a testa per di Bpm, Vercelli e Crt, mentre gli altri otto fanno capo alla Fondazione Cr Asti, tra cui presidente e amministratore delegato.

Il rebus della vendita

Il tema più delicato resta però quello delle quote. La Fondazione Cr Asti deve ridurre la propria partecipazione per rispettare il protocollo Acri-Mef, che impone di non concentrare oltre il 44% del patrimonio nella banca conferitaria. L’ente astigiano è ben oltre: circa l’80%. Deve quindi scendere, ma non c’è accordo sulle modalità. Il tempo tecnico esiste – tre anni dalla presentazione del progetto al Mef – ma il mercato non aspetta. Gli altri soci sembrano intenzionati ad attendere la prima mossa di Asti per poi accodarsi.

Tra le opzioni c’è la vendita a una grande banca. Equita, incaricata di valorizzare il patrimonio, ha avviato interlocuzioni con Bpm, Credem e UniCredit, tutte interessate. Il confronto interno sarebbe stato acceso: molti consiglieri avrebbero espresso contrarietà ad aprire il capitale a soggetti esterni al territorio. Versione respinta ufficialmente dalla Fondazione, che ha parlato di semplice rinvio della pratica. Secondo indiscrezioni, sul tavolo resta l’ipotesi di aggregazione con un grande gruppo. Ma la linea dell’ad Demartini è opposta: evitare una cessione “fuori casa” che riduca presidio territoriale, sportelli, autonomia decisionale e capacità di finanziare famiglie e imprese. E soprattutto che pregiudichi definitivamente il suo ruolo di padre padrone.

Dall’altra parte c’è la Fondazione guidata da Negro, con un obiettivo preciso: garantire erogazioni stabili al territorio. In un documento del 3 dicembre 2025 il presidente ha collegato la necessità di un cambio di passo alla redditività e ai dividendi. «CrAsti ha chiuso il 2024 con 51 milioni di utili mentre Banca di Alba, con metà patrimonio, è arrivata a 80 milioni», ha sottolineato. «C’è un tema evidente di redditività che si ripercuote sulle cedole: le nostre sono ben più basse di quelle incassate dagli altri enti bancari. Problema che può mettere a rischio il futuro della Fondazione».

Il fattore Rasero

È in questo scenario – cambio di governance, tensioni strategiche, ipotesi di aggregazione – che si inserisce la candidatura di Rasero. Per il sindaco non sembrano esserci alternative credibili: nel 2027 terminerà il secondo mandato e non potrà ricandidarsi. La presidenza della banca rappresenterebbe quindi uno sbocco naturale, politicamente coerente e personalmente spendibile. Ma soprattutto segnerebbe un passaggio simbolico: il ritorno, pieno e definitivo, dell’intreccio storico tra Palazzo Civico e banca cittadina. Con una differenza non da poco rispetto al passato: questa volta la partita non riguarda solo Asti, ma il futuro stesso dell’istituto. E di Rasero, ovviamente.