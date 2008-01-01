POLITICA & GIUSTIZIA

"I magistrati non facciano politica". "Una riforma che illude i cittadini". Doppio duello sul referendum

Mentre cresce l'attesa per il confronto clou tra Esposito e Parodi al dibattito di lunedì prossimo, gli altri due sfidanti - l'ex pm Masia e il penalista Riverditi - incrociano le lame sullo Spiffero. "Stiamo nel merito", unica cosa su cui concordano

A un mese esatto dal referendum sulla riforma della giustizia, i sostenitori del Sì e del No alla separazione delle carriere si danno appuntamento al Teatro Massaua di Torino per un confronto che se fosse un match sportivo assomiglierebbe molto a un doppio tennistico. Alle 17:30 di lunedì prossimo l’ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito e il magistrato in pensione Donatella Masia (già sostituto procuratore a Torino, Alba e Asti), favorevoli alla riforma, si contrapporranno al presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati nonché procuratore capo di Alessandria Cesare Parodi e all’avvocato penalista e docente universitario Maurizio Riverditi, che invece la osteggiano.

Vederci chiaro

Lo scopo dell’incontro, organizzato dal sindacato di polizia Siulp e moderato dal suo segretario provinciale Eugenio Bravo, si evince già dal suo manifesto di presentazione: “Riforma della giustizia: capire per scegliere. Sì e no spiegati senza slogan”, si legge sulla copertina dell’evento, descritto come “un dialogo trasparente per orientarsi nella riforma”, con “quattro relatori, due posizioni, un unico obiettivo: chiarezza”.

Ed è proprio sulla necessità di entrare nel merito della questione, allontanandosi il più possibile da un dibattito pubblico sempre più politicizzato, dove da entrambi i lati si cerca di esacerbare gli animi il più possibile – chiedere a Nicola Gratteri e Carlo Nordio per informazioni – che gli ospiti di lunedì trovano un terreno comune.

Entriamo nel merito

“Non so ancora bene come sarà strutturato il dibattito, il mio intervento sarà puramente tecnico e spero si resti sui temi di merito altrimenti i cittadini non capiscono nulla di questa riforma”, dice l’ex pubblico ministero Masia, che ha lasciato la magistratura dieci mesi fa, andando in pensione dopo 44 anni di servizio, prima come giudice dibattimentale, poi come giudice istruttore, ancora come Gip e quindi sostituto procuratore a Torino dal 1981 al 2008, infine sempre sostituto ad Alba e Asti, fino al marzo 2025, chiudendo la sua carriera dedicata come specializzazione alle “fasce deboli”, come donne vittime di violenza o soggetti in condizioni di marginalità.

Allieva di due figure illustri del mondo giudiziario torinese come gli ex procuratori generali Marcello Maddalena e Francesco Saluzzo, Masia non è affatto tenera nei confronti dei suoi ormai ex colleghi, capitanati dallo stesso Parodi con cui si troverà faccia a faccia lunedì: “Io mi esprimo sul referendum solo perché non ho più la toga addosso. Trovo disdicevole che un magistrato in servizio si inserisca in un dibattito politico, Parodi e il resto dell’Anm sbagliano: così facendo hanno dato il via alla strumentalizzazione del referendum”.

Basta pagliacciate

Per lei non è una novità procedere in senso contrario alla vulgata della sua stessa categoria, come quando definì “una pagliacciata” la scelta dei suoi colleghi di voltare le spalle o lasciare l’aula al momento dell’intervento del guardasigilli Nordio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Così come è una pagliacciata mettere la coccarda tricolore sulle toghe”, rimarca Masia, che definisce l’operazione messa in atto dall’Anm “un’invasione di campo del potere legislativo”. Oltre ai metodi, quello che la divide da gran parte dei magistrati è il suo giudizio positivo della riforma: “Tutte le riforme sono perfettibili, ma non c’è nessuna traccia dei rischi paventati”.

Anche sul tanto discusso sorteggio per i membri del Csm e dell’Alta Corte guarda il bicchiere mezzo pieno: “Capisco chi, come l’avvocato Anetrini, vi si opponga ponendolo in netto contrasto con i principi liberali, ma è l’unico modo per superare le correnti”, spiega l’ex sostituto procuratore. “Mi sono avvicinata a Magistratura Indipendente proprio perché già quando sono entrata in servizio nel 1981 si parlava di abolire le correnti, che influenzano l’operato del Csm al suo interno ma anche dall’esterno, riproponendo le divisioni tipiche dei partiti politici”.

La riforma delle illusioni

Lunedì, oltre al presidente dell’Anm Parodi, a difendere la ragioni del No ci sarà Maurizio Riverditi, avvocato penalista e docente universitario di Diritto Penale all’Università di Torino, in una posizione diametralmente opposta a quella di Masia: da una parte un avvocato per il No, in dissenso con l’orientamento maggioritario della categoria, proprio come un magistrato che sposa le ragioni del Sì.

I due si sono già incrociati in un altro confronto sul tema pochi giorni fa ad Alba, e proprio come la sua “avversaria”, anche Riverditi concorda sulla necessità di restare sul merito della questione: “Si sta politicizzando troppo la discussione, è come si stesse decidendo se per fare un ponte sia meglio utilizzare bulloni di destra piuttosto che di sinistra, quando si dovrebbe trattare solo del merito: noto un livello di discussione basso da entrambe le parti”.

Ma entrando nel testo della riforma Nordio, il giudizio di Riverditi è fortemente negativo: “Questa riforma, oltre a essere stata approvata in fretta e furia dal parlamento a maggioranza semplice, illude i cittadini, facendo loro credere che andrà i risolvere i problemi della giustizia di cui lo stesso Esposito è stato vittima, ma non incide in alcun modo né sui casi di malagiustizia né sui tempi biblici. Si continua a dire che le due cose restano separate, ma giusto processo significa anche tempi rapidi”.

Separazione a metà

Sul punto cardine della riforma, ovvero la separazione delle carriere, il penalista esprime forti criticità: “Si parla di carriere totalmente separate tra giudici e Pm, ma allora come mai l’articolo 106 della Costituzione riformato prevede la possibilità che un pubblico ministero possa essere scelto per particolari meriti come giudice di Cassazione?”

Stesso discorso per l’Alta Corte disciplinare, dove verrebbero selezionati sia magistrati inquirenti che giudicanti: “Nel punto più alto le carriere si riuniscono? Non capisco il senso”, spiega Riverditi, che invece per quanto riguarda il sorteggio lo definisce “una toppa peggiore del buco”: “Non è vero che spariscono le correnti, anche perché se c’è possibilità di rinunciare andrà nel Csm chi ha interesse a ricoprire quel ruolo, esattamente come accade oggi”.

Autonomia intaccata

Riverditi non vede nell’esistenza delle correnti un problema, ma spiega che in ogni caso queste resterebbero decisive: “Il sorteggio viene fatto sulla base di tutti i magistrati, e quasi tutti sono iscritti all’Anm e quindi appartengono a una delle sue correnti. Selezionarne uno estraneo sarebbe un’anomalia statistica, quindi mi devono spiegare in che modo l’Alta Corte sarebbe indipendente da esse”.

Lo stesso sorteggio però, sempre secondo Riverditi, andrebbe a intaccare l’autonomia della magistratura, tema assai caro ai detrattori della riforma: “Più che il sorteggio in sé il problema deriva dal contenitore dei bussolotti: da una parte hai una lista di 20 membri laici scelti dal parlamento sulla base di una maggioranza politica precisa, dall’altra migliaia di magistrati estratti a sorte. Con un blocco unico contrapposto a delle particelle atomizzate viene meno la centralità del dialogo interno alla magistratura”. Tra lui e Donatella Masia, a cui si uniscono i loro “compagni di squadra” Parodi ed Esposito, si prospetta un big match, e non a caso il Teatro Massaua è andato già sold out.