"I giovani incontrano la Costituzione", presentata l'indagine

Valorizzare i principi costituzionali presso le nuove generazioni per far divenire, come disse il professore e giudice costituzionale Valerio Onida, "il testo della Costituzione coscienza diffusa, accettata, rispettata e condivisa realizzando dall'insieme di individui una collettività". E' stato questo lo scopo dell'indagine 'I giovani incontrano la Costituzione', presentata a cura della Fondazione nazionale tra i Cavalieri di Gran Croce e della Rete urbana delle rappresentanze, in collaborazione con la prefettura di Torino. Il rapporto è stato presentato stamane in Sala degli specchi, alla presenza delle massime autorità del territorio. La ricerca ha analizzato i livelli di conoscenza, la rispondenza fra valori giovanili e principi costituzionali, le motivazioni e le aspettative del pianeta giovani. Uno studio organico in cui vengono offerti su alcune specifiche problematiche dal lavoro alla scuola, all'ambiente quadri caratterizzanti della condizione giovanile. Dal rapporto è emerso il ruolo cruciale della scuola e dei sistemi formativi. Anche per questa ragione, lo studio, oltre a fornire un quadro scientifico e aggiornato sul grado di conoscenza da parte dei giovani della Carta costituzionale, si è rivelato una base conoscitiva per intraprendere azioni di sensibilizzazione in ambito scolastico.