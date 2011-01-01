Isnardi-Calderoni-Ravetti (Pd), la Regione istituisca Tavolo sul vino

"Chiediamo l'istituzione immediata di un Tavolo di crisi regionale, con tutti i soggetti coinvolti - produttori, consorzi, organizzazioni professionali, istituzioni locali - per definire soluzioni concrete e coordinate. Non c'è più tempo da perdere: il Piemonte del vino, uno dei pilastri della nostra economia e della nostra identità, rischia di pagare un prezzo altissimo". Così i consiglieri regionali del Partito Democratico Fabio Isnardi, Mauro Calderoni e Domenico Ravetti al termine dei lavori della terza commissione. "L'audizione - spiegano - delle organizzazioni dei produttori vitivinicoli ha restituito un quadro complicato, che non può più essere ignorato. Dai dati presentati emerge una crisi seria del comparto vitivinicolo piemontese: crollo delle vendite, aumento delle giacenze, prezzi delle uve in caduta libera, rese in diminuzione e un mercato che, per molte denominazioni, si è praticamente fermato. La relazione dei produttori parla chiaro: 'Gli scambi sono calati sia in quantità che in valore... sono aumentate le giacenze e il quantitativo di prodotto invenduto presente nelle nostre cantine'". "Di fronte a numeri così - affermano Isnardi, Calderoni e Ravetti - stupisce e preoccupa il silenzio del ministro dell'Agricoltura e della giunta regionale di centrodestra". In una nota, i consiglieri regionali Pd riferiscono che le principali denominazioni piemontesi - Barbera, Dolcetto, Cortese, Moscato - "registrano volumi non contrattualizzati e un accumulo di vino invenduto che mette in ginocchio migliaia di aziende. In Piemonte la produzione 2025 è scesa del 4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni, mentre i prezzi delle uve hanno subito riduzioni che arrivano fino al -30%". Le giacenze complessive, a livello regionale e nazionale, "sono ormai insostenibili: nelle cantine italiane ci sono 61 milioni di ettolitri di vino, il 6% in più dello scorso anno". Inoltre "le criticità maggiori si riscontrano sui vini rossi e bianchi non aromatici, dove ci sarebbe la necessità di eliminare circa 50.000 ettolitri, e sul Moscato, con 40.000 ettolitri invenduti".