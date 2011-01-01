Cresci Piemonte, Ricca: "Con l'impegno della Lega dai costruttori impronta decisiva al Piano regolatore"

"Grazie alla Lega finalmente il Comune di Torino darà spazio e modalità di azione agli attori che dovranno necessariamente essere coinvolti nello sviluppo e la messa a terra del nuovo Piano regolatore della città. Lo avevamo chiesto mesi fa in conferenza stampa, dando voce alle associazioni di categoria: per dare sviluppo al progetto servono tempi certi, sburocratizzazione delle procedure, snellimento dei tempi per le istruttore delle pratiche edilizie e urbanistiche e l'apertura di un tavolo tecnico permanentte per trovare soluzioni stabili e definire le regole che meglio tutelano interessi di cittadini e territorio. Oggi quello che chiedevamo è stato messo nero su bianco dall'Assessore competente, Paolo Mazzoleni, che ha dato idonee garanzie affinché il nuovo PRG diventi uno strumento condiviso con quanto ogni giorno contribuiscono a rendere la nostra città competitiva". Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.