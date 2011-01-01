Coordinamento Torino per Gaza, corteo regionale il 14 marzo

"Non c'è altro da fare che continuare a lottare". Con questo slogan il coordinamento Torino per Gaza ha annunciato un corteo regionale per il 14 marzo, "in solidarietà alle persone colpite questa mattina da nuove misure repressive per aver lottato al fianco della Palestina". Arriva così la prima risposta alle 18 misure cautelari (5 arresti domiciliari, 12 obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora nel comune di Torino) emesse dal gip nei confronti di antagonisti per le violenze scoppiate durante le manifestazioni pro Palestina di quest'autunno nel capoluogo piemontese. "Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia e l'accanimento dello Stato contro chi si assume la responsabilità di lottare per la giustizia ce lo conferma", dicono da Torino per Gaza. "Se per loro siamo un problema, allora rappresentiamo un pezzo della soluzione alle barbarie che la storia sta consumando contro i popoli di tutta la Terra", aggiungono. "Ovunque nel mondo si lotta in maniera sempre più determinata - proseguono - la mobilitazione popolare continua a vincere e supportare la resistenza del popolo palestinese". Infine, concludono da Torino per Gaza, "dobbiamo guardare oltre i confini e renderci conto che siamo ancora, nonostante tutto, una forza dirompente che non potranno annientare facilmente. Non c'è altro da fare che continuare a lottare".