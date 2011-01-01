Pentenero (Pd): "Libero scambio via Carcano, Cirio ci ripensi"



È stata una scelta davvero miope quella della Giunta regionale di modificare il regolamento per colpire l’esperienza del mercato di libero scambio di via Carcano. L’audizione dell’associazione ViviBalon in Commissione ha dimostrato con dati concreti che si tratta di un’esperienza virtuosa sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.

Ogni anno, grazie al libero scambio, vengono rimessi in circolo circa 197 tonnellate di materiali, con una media di 3,3 tonnellate recuperate per ciascun operatore: soprattutto tessile e abbigliamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche, oggetti per la casa e mobili. Un modello di economia circolare che evita oltre 1,4 milioni di kg di CO₂ all’anno e riduce in modo significativo i rifiuti destinati all’indifferenziato.

Parliamo inoltre di un’attività che coinvolge 700 espositori a settimana, circa 8.000 frequentatori settimanali e garantisce occupazione a 12 operatori provenienti da fasce fragili, generando anche risorse per la città: 85.000 euro annui per occupazione suolo pubblico e Tari e un sistema strutturato di gestione dei rifiuti e dei servizi.

Dopo ogni giornata vengono recuperate 54 tonnellate annue di indumenti, 35 tonnellate di carta e cartone, 220.000 litri di plastica, 60.000 litri di vetro e lattine e redistribuiti 10.000 libri all’anno a realtà culturali cittadine. Un lavoro organizzato con operatori dedicati, eco-point, servizi igienici, piani di sicurezza e collaborazione con soggetti del territorio.

Come ha evidenziato il presidente della Circoscrizione Luca Deri, togliere il presidio dell’associazione e un’organizzazione stabile significa esporre quell’area al rischio concreto di degrado, abbandono di materiali e attività fuori controllo. In altre parole, si smantella un sistema che funziona per sostituirlo con il vuoto.

Molte città europee promuovono e difendono esperienze analoghe di mercati del riuso e dell’economia circolare, riconoscendone il valore ambientale, sociale e di sicurezza urbana. La giunta piemontese, invece, sceglie inspiegabilmente di osteggiarle.

Per questo, alla luce di questi numeri e di questi risultati, invitiamo il Presidente Alberto Cirio a rivedere la propria posizione: il libero scambio di via Carcano non è un problema, ma una risorsa per la città. Una risorsa ambientale, perché riduce rifiuti ed emissioni; sociale, perché crea inclusione e opportunità; e anche di sicurezza, perché garantisce presidio, organizzazione e controllo di un’area che altrimenti rischia il degrado.