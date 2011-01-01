POLITICA & SANITÀ

Conti in rosso, niente autonomia. Piemonte al palo sulla sanità

Il governatore Stefani preannuncia 300 milioni in più per la sua regione. Ma il Veneto, come la Lombardia è in equilibrio di bilancio, condizione richiesta per attuare le intese. Per questo motivo la riforma Calderoli resta un miraggio per Cirio

“Per la nostra sanità 300 milioni in più”. Uscendo da Palazzo Chigi, dopo il via libera del Governo alle prime intese sull’autonomia, il presidente del Veneto Alberto Stefani prefigura per la sua regione un futuro che, per altri, sembra un sogno. E lo scenario prospettato dall’erede del Doge Luca Zaia in merito ai conti della sua sanità resta, infatti, per il Piemonte nulla più che una lontana speranza.

Pur dovendo ancora comprendere bene alcuni aspetti dell’intesa, in particolare quelli relativi ai fondi integrativi dai quali Stefani intende recuperare una consistente quota di risorse finanziarie, non è questo il nodo principale per la Regione guidata da Alberto Cirio.

Anche lui, davanti ai microfoni in piazza Colonna, ha speso parole di grande prospettiva sull’autonomia rafforzata, citando la “valorizzazione delle professioni sanitarie” e il superamento degli attuali problemi “per garantire la presenza dei medici nelle vallate più periferiche”, e non solo.

La visione di Cirio

“Oggi – ha aggiunto Cirio – non è possibile prevedere incentivi specifici per chi sceglie di operare nei piccoli centri. Con l’attuazione dell’intesa, invece, la Regione potrà valorizzare, anche attraverso risorse proprie, i professionisti che assicurano servizi essenziali nei territori più fragili, garantendo il diritto alla salute in modo uniforme su tutto il territorio”.

Buoni, anzi ottimi propositi che, però, devono fare i conti proprio con i conti. Già, perché un passaggio dell’intesa, frutto della riforma-bandiera della Lega affidata al lavoro del ministro Roberto Calderoli, stabilisce che l’efficacia della stessa “è condizionata alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario”, oltre che alla corretta erogazione dei Lea, i livelli essenziali di assistenza.

Il nodo dei conti

Ma è proprio il punto che attiene ai conti in ordine – senza sbilanci o cifre in rosso – a fare quella differenza che oggi rende la maggiore autonomia in ambito sanitario, per il Piemonte, nulla più di un’auspicabile prospettiva.

Delle quattro Regioni capofila, rappresentate ieri l’altro a Roma dai rispettivi presidenti, solo due – il Veneto e la Lombardia – sono in equilibrio economico-finanziario per quanto riguarda la sanità. Diversa la situazione per Liguria e Piemonte.

Si dirà che, dalle entusiastiche dichiarazioni di questi giorni al momento in cui si potrà attuare la riforma, di tempo ne passerà ancora e, chissà mai, anche i conti della sanità piemontese potrebbero risultare a posto. Elementi su cui basare questo edificante scenario, al momento, non ce ne sono.

Il fondo del barile

Anzi, com’è stato per l’anno precedente, anche per quello in corso si prevede di dover raschiare il barile della Regione ben al di fuori delle casse della sanità, cui – per pareggiare o quantomeno evitare il sempre aleggiante piano di rientro – non bastano affatto le risorse ripartite e assegnate dal Fondo sanitario nazionale.

Troppo ottimistica boutade o reale prospettiva che sia, quella del governatore del Veneto resta una cifra da fare invidia a chi quei 300 milioni (ma anche meno) li vedrebbe indispensabili proprio per garantire l’equilibrio di bilancio. Senza il quale l’autonomia resta un miraggio.