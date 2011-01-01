Lite in albergo nel Torinese, pensionato arrestato per tentato omicidio

Un pensionato ottantenne è stato arrestato dai carabinieri di Venaria Reale (Torino) dopo un litigio con una cameriera di un albergo della città, dove era ospite. L'ipotesi d'accusa è tentato omicidio. La donna è una sessantenne residente a Caselle che, secondo quanto ricostruito, è stata ferita alle braccia da un coltello da cucina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno proceduto all'arresto su disposizione della procura di Ivrea. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino: la prognosi è di cinque giorni.