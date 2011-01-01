Pd, Chiorino informi con urgenza sul caso Lear

"Che succede alla Lear di Grugliasco? Dopo oltre due anni di confronto serrato nei tavoli regionali e ministeriali, il 22 dicembre scorso l'assemblea dei lavoratori votava a favore della cessione dell'azienda alla Fipa e dell'accompagnamento alla pensione o all'esodo di circa 160 lavoratori sui 374 totali. Il 29 dicembre le organizzazioni sindacali firmavano due accordi con Lear e Fipa per la reindustrializzazione del sito di Corso Allamano, ma a distanza di quasi due mesi l'accordo commerciale tra le due società, che dovrebbe traghettare la produzione dai sedili auto alle microcar elettriche, non è ancora stato perfezionato. Fim, Fiom e Uilm si chiedono cosa stia succedendo e noi insieme a loro. L'assessore Chiorino venga con urgenza in Consiglio regionale o in Commissione consiliare a rendere un'informativa. Questo limbo sta gettando nello sconforto i lavoratori e tutto il territorio". E' quanto dichiarano Monica Canalis e Laura Pompeo, consigliere regionali del Pd.