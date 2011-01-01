Torino, sventata l'occupazione abusiva di un alloggio Atc

E' stato sventato dal personale di Atc a Torino un tentativo di occupazione di un appartamento: è successo in una palazzina di corso Lecce. All'interno dell'alloggio erano appena stati completati dei lavori di ristrutturazione. L'intervento è scattato dopo una segnalazione dei residenti. L'appartamento, messo in sicurezza, sarà affidato al Comune per nuove assegnazioni. "Nell'ultimo anno - afferma Maurizio Pedrini, presidente di Atc - il numero di alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente è fortunatamente calato. Nei confronti del fenomeno, però, non abbassiamo però la guardia: come dimostra questo episodio, l'attenzione dell'Agenzia nel prevenire e contrastare le occupazioni resta massima. L'appartamento recuperato, che è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, potrà a breve essere assegnato a chi ne ha diritto".