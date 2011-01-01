Questore di Torino emette 5 Daspo per tifosi granata e bianconeri

Cinque Daspo della durata di un anno sono stati emessi dal questore di Torino nei confronti di tifosi coinvolti in episodi avvenuti durante incontri di calcio disputati nel capoluogo piemontese. Quattro provvedimenti riguardano sostenitori del Torino, che non apparterebbero a gruppi ultras ma sarebbero 'cani sciolti' che, durante la partita Torino-Cremonese dello scorso 15 dicembre, giocata allo stadio Olimpico Grande Torino, nel secondo tempo hanno acceso e lanciato sei razzi pirotecnici sugli spalti e in campo, creando un concreto pericolo per l'incolumità dei presenti. Un ulteriore Daspo è stato notificato a uno juventino minorenne che, nel corso della gara Juventus-Pafos del scorso 10 dicembre all'Allianz Stadium, ha indirizzato un puntatore laser verde verso la tifoseria ospite e verso il portiere della squadra avversaria, mirandone il volto.