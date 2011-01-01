Lega: “Grazie alla Gdf per la difesa di Torino e del cantiere Tav”

"Questa mattina, al Comando Regionale della Guardia di Finanza, insieme al Comandante Regionale Gen. Giovanni Avitabile e al Comandante Provinciale Gen. Alberto Nastasia, abbiamo portato la nostra solidarietà agli agenti del Gruppo Pronto Impiego. Uomini dello Stato impegnati ogni giorno nella difesa delle nostre città e dell'ordine pubblico, non solo dopo i gravi scontri di Torino del 31 gennaio, ma anche a tutela del cantiere Tav. A loro va il nostro sincero ringraziamento per il coraggio, la professionalità e il senso del dovere dimostrati al servizio della comunità". Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega di Torino Elena Maccanti ed Alessandro Benvenuto.