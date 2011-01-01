Crosetto: “L'IA ridefinisce equilibri geopolitici, la Difesa avrà un laboratorio”

"L'intelligenza artificiale non sta trasformando solo l'industria, ma il concetto stesso di potere. La competizione tra Stati Uniti e Cina sull'Ia sta ridefinendo gli equilibri geopolitici. In questo scenario, l'Ia non è solo innovazione tecnologica ma controllo di infrastrutture, dati, capacità di calcolo, standard e catene del valore. La dipendenza tecnologica diventa quindi una vulnerabilità strategica"". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un contributo video al primo Forum nazionale dell'Intelligenza Artificiale per l'Industria alle Ogr di Torino. "L'intelligenza artificiale - ha spiegato Crosetto - sta trasformando i sistemi autonomi, la cyber difesa, l'intelligence, i modelli predittivi di minaccia, la capacità di deterrenza. Per tale ragione la difesa deve e vuole essere protagonista attraverso la propria strategia di intelligenza artificiale che ha come pilastro la creazione del proprio laboratorio di intelligenza artificiale che sia in grado di rafforzare la prontezza tecnologica, di ridurre le dipendenze critiche, di sviluppare sinergie con università, centri di ricerca e il sistema industriale, di sostenere innovazione dual use e di garantire il controllo dell'uomo sull'intelligenza artificiale". Secondo Crosetto "nel mondo stanno emergendo modelli diversi di sviluppo di intelligenza artificiale. Alcuni privilegiano la velocità rispetto ai diritti, altri l'economia di scala rispetto alla responsabilità. L'Europa e l'Italia dovrebbero saper tracciare una strada propria, credibile, sostenibile e competitiva. Dobbiamo dimostrare che è possibile coniugare nello stesso tempo competitività industriale e eccellenza tecnologica, sovranità strategica, solidità dei nostri riferimenti democratici e valoriali".