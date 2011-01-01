FIANCO DESTR

Vannacci schiera le truppe: ex leghisti, antiabortisti e nostalgici del Ventennio

Domani pomeriggio l'incontro a Pinerolo organizzato dalla neonata sezione locale di Futuro Nazionale. Previsto l'intervento del generale, atteso il "pistolero" Pozzolo e il portavoce dei Pro vita. "Il sindaco non doveva autorizzarlo", gridano dalla commissione pari opportunità

Anche Pinerolo è sulla mappa di Futuro Nazionale. Domani pomeriggio, nel Salone dei Cavalieri della cittadina piemontese, il partito fondato dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci dopo il suo burrascoso addio alla Lega, terrà il suo primo evento pubblico sotto le nuove insegne, sancendo così la trasformazione del locale Team del Movimento Mondo al Contrario “Edmondo De Amicis” in sezione della nuova formazione vannacciana, terzo comitato costituente riconosciuto a livello nazionale con autorizzazione all’uso del simbolo del partito. A guidarlo è Gianluca D’Aloia, anche lui come il generale fuoriuscito dal Carroccio, essendo già stato commissario della Lega a Pinerolo, oltre che responsabile del Team cittadino del Mac.

Il saluto del generale

L’incontro, incentrato sul tema dell'ideologia gender, ospiterà la presentazione del volume Sguardi nell’abisso di Simone Perron, edito da Passaggio al Bosco — casa editrice già finita al centro delle polemiche per le sue pubblicazioni, accusata da ambienti di sinistra di essere un editore di area neofascista. Sul palco presente anche Jacopo Coghe, portavoce nazionale di Pro Vita & Famiglia, mentre ad aprire i lavori, in collegamento video, ci sarà lo stesso Vannacci, con un saluto introduttivo.

Pozzolo in prima fila

Tra i presenti spicca Emanuele Pozzolo, deputato eletto nelle file di Fratelli d’Italia e poi espulso dal partito in seguito alle controverse vicende legate allo sparo accidentale avvenuto nella notte di Capodanno del 2024 a Rosazza, nel biellese, dov’era presente anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Pozzolo, transitato nel frattempo in Futuro Nazionale, è stato uno dei primi parlamentari ad aderire subito alla nuova formazione vannacciana, insieme a Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, fuoriusciti dalla Lega.

Partito aperto

“Futuro Nazionale è un partito aperto a tutti — pensionati, lavoratori, professionisti, imprenditori e cittadini delusi dai partiti tradizionali”, ha dichiarato D’Aloia, ribadendo l’intenzione di coinvolgere in particolare le giovani generazioni deluse dai vecchi partiti. L’1 marzo partirà il tesseramento online attraverso il sito ufficiale del partito, aprendo formalmente la fase di raccolta degli iscritti in tutto il territorio nazionale.

L’evento di domani segna il debutto sul territorio di Futuro Nazionale, ma al tempo stesso rappresenta il secondo appuntamento pubblico per il Movimento Mondo al Contrario a Pinerolo, dopo che il primo si era tenuto a settembre e aveva visto la partecipazione della giornalista Francesca Totolo, figura controversa dell’informazione legata ad ambienti di destra radicale, che aveva già suscitato reazioni accese in città. Questa volta il tema scelto — gender e cultura woke — è stato affiancato dalla presenza di Pro Vita & Famiglia, tra le associazioni più attive e discusse del fronte antiabortista, e ha goduto del supporto degli altri Team Vannacci piemontesi, da Torino a Vercelli e Novara.

La sinistra non ci sta

L’annuncio dell'evento non ha mancato di sollevare proteste nel campo progressista locale, con alcuni componenti della commissione Pari Opportunità del Comune che avrebbero espresso forte disappunto, contestando la concessione di spazi pubblici per un incontro su questi temi e sostenendo che l’amministrazione (guidata dal pentastellato Luca Salvai) non avrebbe dovuto autorizzarlo.

Una posizione che, prevedibilmente, ha alimentato il fuoco del dibattito politico cittadino, con gli organizzatori che hanno risposto rivendicando il diritto alla libertà di espressione e di riunione. Una polemica prevedibile, che come spesso accade in questi casi finisce per fare il gioco degli organizzatori, con Vannacci che ha bisogno della maggiore visibilità possibile per spingere il suo nuovo partito. E quello di Pinerolo non è che uno dei tanti banchi di prova per testare il suo appeal.