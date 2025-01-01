FINANZA & POTERI

Compagnia, patto in streaming.

Gilli in remoto anche con Torino

Numeri pesanti: un miliardo nel quadriennio e un patrimonio da oltre 13 miliardi. Ma una regia in remoto. La presentazione del Piano 2026 conferma la linea low profile della presidenza. Una fondazione che appare sempre meno centrale in città e a livello nazionale

Altro che platea delle grandi occasioni. La Compagnia di San Paolo ha presentato il “Documento Programmatico Annuale 2026” in modalità webinar, collegamento Zoom e via andare. Niente convegni, nessuna passerella con istituzioni e stakeholder, nessun parterre degno della prima fondazione bancaria italiana. Una scelta che ha fatto storcere più di un naso: senza rimpiangere le kermesse dell’era di Francesco Profumo, molti avrebbero gradito almeno un momento più solenne. Invece no. Profilo basso, bassissimo. E perfettamente coerente – dicono nei corridoi – con lo stile del presidente Marco Gilli.

Distante, distaccato, spesso assente. Riceve col contagocce, rapporti complicati, delega molto – qualcuno sussurra troppo – al segretario generale Alberto Anfossi. Del resto, spiegano malignamente, “ha ancora la testa in America”. Da quando è stato nominato al vertice della Compagnia, Gilli ha continuato a fare la spola oltre oceano, lasciando l’ordinaria amministrazione nelle mani del segretario. Non pochi, tra amministratori e notabili locali, confessano di non sapere neppure che faccia abbia. Per qualcuno è addirittura un “marziano a Torino”, altri lo descrivono come un “imbucato”, se non proprio un “intruso” in compagnia. Anzi, nella Compagnia.

Talmente legato alla sua esperienza statunitense da aver sponsorizzato per il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo (di cui la Fondazione è primo azionista istituzionale con circa il 6,4%) l’exambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, cioè colei che fino a pochi mesi prima era stata la sua capa a Washington quando il professore torinese ricopriva l’incarico di addetto scientifico.

I numeri (pesanti) del piano

Eppure, i numeri che Gilli porta in dote sono imponenti. Con lui, Anfossi e i responsabili degli obiettivi Cultura, Persone e Pianeta – Matteo Bagnasco, Marzia Sica e Paolo Mulassano – la Fondazione ha illustrato l’avvio pieno del piano strategico 2025-2028: un impegno filantropico da un miliardo di euro nel quadriennio, di cui 700 milioni destinati al cambiamento sistemico e ai progetti di sviluppo, mentre nel solo 2025 sono stati sostenuti 1.124 interventi per 288 milioni complessivi. Per il 2026 si prevedono oltre 250 milioni di interventi, di cui 180 milioni per attività istituzionali. Il patrimonio finanziario sfiora i 13,2 miliardi di euro al 9 febbraio 2026.

Numeri ribaditi anche nelle slide di presentazione: il miliardo 2025-2028 è articolato tra 700 milioni per cambiamento e sviluppo, 160 milioni per progetti diretti “do tank” (tra cui Cavallerizza Reale) e 140 milioni per fondi nazionali e iniziative future, mentre per il 2026 lo schema prevede 180 milioni di attività istituzionali e 70 milioni tra progetti complessi e fondi, per un totale di 250 milioni, con la ripartizione tematica tra Cultura, Persone, Pianeta e ulteriori interventi.

Leggi qui i numeri del Piano

La parola chiave: fiducia

“La fiducia è il principio con cui intendiamo lavorare insieme al territorio: un patto in cui la Fondazione porta visione e investe risorse, mentre il territorio contribuisce con competenze e capacità di cogliere i bisogni reali”, ha spiegato Gilli, rivendicando anche la scelta di sostenere iniziative innovative “accettando un rischio ragionato orientato all’impatto”.

Un patto, però, a debita distanza. Perché l’evento si è svolto da remoto e – riferiscono i presenti – con collegamenti tutt’altro che affollati, soprattutto ai piani alti di enti e istituzioni. Non proprio un caso: nello stesso momento molti erano alle Ogr per il primo forum nazionale sull’intelligenza artificiale per l’industria promosso dall’Istituto italiano di intelligenza artificiale (AI4I) e dalla “cugina” Fondazione Crt. Insomma, riflettori altrove.

Una Compagnia periferica

Il webinar ha comunque offerto la consueta panoramica sugli obiettivi strategici e sulle opportunità di collaborazione per gli enti del territorio, con l’enfasi sulla valorizzazione delle capacità progettuali e sul rafforzamento delle partnership locali, dentro la cornice del piano pluriennale 2025-2028.

Resta però la sensazione di una Compagnia meno centrale nel dibattito pubblico cittadino rispetto al passato. Lontani i tempi in cui l’ente di corso Vittorio Emanuele dettava la linea a Torino e sedeva ai tavoli nazionali con la presidenza Acri, oggi finita al lombardo Giovanni Azzone di Cariplo.

L’imprinting di Lo Russo

Gilli, del resto, è una scelta tutta politica. Fortemente voluto dal sindaco Stefano Lo Russo – cui per tradizione spetta l’indicazione del presidente – con un ragionamento che a Palazzo Civico riassumono così: “Non piace a nessuno, quindi è il candidato giusto”. Torinese, classe 1965, ordinario di Elettrotecnica, ex rettore del Politecnico (il più giovane al momento dell’elezione), numero due ai tempi di Profumo, è stato anche il docente che ha accompagnato i primi passi accademici dell’attuale sindaco. Dopo aver passato il testimone a Guido Saracco è volato negli Stati Uniti come addetto culturale e tecnologico dell’ambasciata italiana a Washington, sparendo dai radar cittadini fino alla chiamata per la Compagnia. Ora il professore è tornato. Ma per molti, in città, continua a sembrare collegato da remoto. Anche quando è in presenza.