POLITICA & SANITÀ

Manovra tappa buco della Sanità: servono subito quasi 200 milioni

La giunta Cirio accelera su una variazione di bilancio prima del confronto del 5 marzo al Mef. Copertura attraverso operazioni sul debito, così da scongiurare il peggio. Si spostano risorse dalle altre politiche regionali e si rinviano ancora interventi strutturali

C’è una data cerchiata in rosso ai piani alti del grattacielo: 5 marzo. È il giorno in cui la Regione Piemonte si presenterà a Roma davanti al Tavolo di verifica degli adempimenti sanitari, l’organismo tecnico istituito nel 2005 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che controlla due cose decisive: l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e la tenuta dei conti della sanità regionale. Tradotto: se i numeri non tornano, scattano sanzioni, piani di rientro o nei casi peggiori il commissariamento.

Per evitare quello che sarebbe a tutti gli effetti uno smacco politico, la giunta guidata da Alberto Cirio prepara l’ennesima manovra “tappabuchi” per coprire il rosso sanitario 2025, stimato tra 180 e 190 milioni di euro. Una cifra ancora lontana dalla soglia del commissariamento – che scatta oltre il 5% del fondo sanitario regionale, cioè circa 475 milioni in Piemonte – ma sufficientemente preoccupante da imporre una soluzione immediata prima del confronto romano.

Usare il debito per tappare il buco

La strada individuata passa da una norma della legge di bilancio dello Stato 2026-2028. La disposizione ha esteso fino al 2028 la possibilità per gli enti territoriali – quindi anche le Regioni – di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse ottenute da operazioni sul debito: rinegoziazione dei mutui, riacquisto di obbligazioni e, novità rilevante, anche la sospensione della quota capitale.

Il meccanismo affonda le radici nell’epoca Covid. Durante la pandemia, infatti, una norma nazionale autorizzò le Regioni a statuto ordinario a sospendere il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Mef e dalla Cassa depositi e prestiti. Le rate rinviate venivano poi restituite l’anno successivo alla fine del piano di ammortamento, mentre il risparmio immediato serviva per sostenere economia e settori colpiti dall’emergenza.

Oggi quella logica viene riutilizzata, ma con una differenza sostanziale: grazie alla legge 199/2025, le risorse liberate possono essere impiegate anche per coprire disavanzi correnti, non necessariamente per investimenti. La norma richiama esplicitamente il quadro della gestione del debito degli enti locali già previsto da un precedente decreto-legge. In sostanza: meno soldi destinati al rimborso immediato del debito, più liquidità per chiudere il buco sanitario.

Serve una legge regionale (e in fretta)

Per rendere operativa l’operazione, la Regione dovrà approvare una variazione di bilancio entro poche settimane. I tempi non sono casuali: al Tavolo ministeriale bisogna arrivare con la copertura già scritta nero su bianco. In caso contrario, il Piemonte rischierebbe di essere considerato inadempiente, con conseguenze pesanti come il blocco di finanziamenti condizionati o l’avvio di procedure di rientro.

È anche per questo che i governatori preferiscono questa strada: politicamente costa meno che assumersi responsabilità impopolari come chiudere servizi sanitari (l’eterno nodo dei punti nascita) o introdurre nuove compartecipazioni dei cittadini. L’ipotesi di un ticket sui farmaci, per esempio, garantirebbe alle casse del Piemonte tra 45 e 50 milioni di euro annui e potrebbe ridurre sprechi legati a prescrizioni inutilizzate, ma resta una scelta politicamente esplosiva.

Il prezzo nascosto: sacrificare il bilancio

Il punto più critico è un altro: per coprire la sanità, la giunta finisce per prosciugare le risorse della parte non sanitaria del bilancio regionale. Una scelta che rischia di innescare tensioni interne, perché gli assessori con deleghe diverse dalla sanità si trovano a digerire tagli sulle proprie politiche. Ma, ancora una volta, è un costo politico considerato minore rispetto a misure che incidono direttamente sui cittadini.

Il problema è strutturale: senza interventi su efficienza organizzativa e contenimento della spesa, il rischio è semplicemente rimandato. Quanto evitato oggi potrebbe ripresentarsi tra un anno, aprendo la porta a una nuova stagione di piani di rientro con effetti diretti sui Lea e sull’equità territoriale. Con buona pace degli slogan sull’autonomia regionale.

Non solo Piemonte

Il Piemonte non è un caso isolato. I bilanci sanitari regionali 2025 mostrano un disavanzo crescente in gran parte del Paese, soprattutto al Centro-Nord, trainato da: aumento dei costi energetici e gestionali, rinnovi contrattuali del personale sanitario, farmaci innovativi ad alto prezzo, maggiore ricorso al privato accreditato.

Le stime parlano di oltre 600 milioni di deficit in Emilia-Romagna, più di 300 milioni in Sardegna, oltre 250 milioni in Toscana, più di 100 milioni in Abruzzo. Anche la Provincia autonoma di Trento supera i 300 milioni, mentre Liguria, Puglia e Sicilia restano sotto osservazione per i piani di rientro. Solo Veneto e Lombardia sembrano mantenere l’equilibrio.

Il quadro è confermato dal nuovo Quaderno della Corte dei conti, pubblicato nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica e intitolato Sanità in cammino per il cambiamento. Il documento evidenzia che la spesa sanitaria cresce più rapidamente delle risorse disponibili, ampliando il divario strutturale tra costi e finanziamenti. Secondo la magistratura contabile, il deficit più consistente è in Toscana (-267,2 milioni, +47,6% rispetto al 2023), seguita da Emilia-Romagna (-194,2 milioni) e Piemonte (-180,6 milioni, +63,9%). Tra le Regioni a Statuto speciale, la situazione più critica riguarda la Sardegna (-365,4 milioni, +39,6%).

La Corte sottolinea anche un altro problema: i meccanismi di contenimento della spesa – tetti per farmaci e dispositivi medici, payback – non hanno prodotto risultati finanziari rilevanti e hanno generato contenziosi e incertezza giuridica.

Una toppa che non risolve il problema

La manovra piemontese, quindi, si inserisce in una tendenza nazionale: usare leve finanziarie straordinarie per coprire deficit strutturali. Funziona nel breve periodo, soprattutto per superare il passaggio politico-tecnico del Tavolo ministeriale di marzo. Ma non cambia la sostanza.

Se non arriveranno interventi strutturali sul finanziamento pubblico e sull’organizzazione del sistema sanitario, il rischio è che l’ennesima toppa si trasformi presto in un nuovo buco. E allora il conto – politico e sanitario – potrebbe diventare molto più salato.