Riso, "la filiera è al collasso e chiede aiuto"

"La filiera del riso è in grave difficoltà, alla mercé di turbolenze internazionali che ne stanno minando la sopravvivenza. L'Unione europea non può stare a guardare la nostra fine senza far nulla". Lo ha detto la presidente di Ente Nazionale Risi, Natalia Bobba, oggi all'inaugurazione della Fiera in Campo di Caresanablot, in provincia di Vercelli. "La situazione economica globale ci sta uccidendo - ha sottolineato - ma non possiamo e non vogliamo stare a guardare. A Bruxelles ci devono dare ascolto". Ente Risi ha deciso di convocare per il prossimo 6 marzo un incontro a cui ha invitato tutti i rappresentanti degli agricoltori e degli industriali dei Paesi europei produttori di riso. "E' necessario - ha concluso Bobba - trovare una strategia che ci aiuti a uscire da questa situazione. Valuteremo insieme quali iniziative portare avanti per convincere la Commissione europea a intervenire per risolvere la situazione drammatica in cui ci troviamo".