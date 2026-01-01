Riboldi, in ospedale Settimo garantiremo i posti di lavoro

«Visto che crediamo nella sanità pubblica, abbiamo fatto in un momento di crisi l'esatto contrario di quello che è stato fatto in passato e che solitamente si fa in Italia: al posto di privatizzare abbiamo reso pubblico un presidio ospedaliero con un investimento di 45 milioni di euro. Detto questo, lo ribadisco pubblicamente: per l'ospedale di Settimo Torino garantiremo i posti di lavoro". Lo ha dichiarato Federico Riboldi, assessore regionale alla sanità, dopo l'incontro di oggi a Torino con una rappresentanza di dipendenti e organizzazioni sindacali del presidio sanitario. Riboldi ha aggiunto che "dal mese di aprile inizierà la gestione pubblica e per il 2026 la cooperativa garantirà i posti di lavoro in collaborazione con il pubblico; sarà poi l'Asl To4 entro la fine dell'anno a valutare le soluzioni migliori per una gestione efficace ed efficiente, con al centro sempre la tutela dell'occupazione, che per noi è fondamentale". "Come ho fatto fin da subito, e come ho dimostrato oggi con la mia presenza e quella del direttore regionale alla sanità Antonino Sottile e del direttore generale dell'Asl T04 Luigi Vercellino, siamo a piena disponibilità per qualsiasi evenienza e per incontrare nuovamente i dipendenti», ha concluso.