TESTIMONIAL

Referendum, il No di Lo Russo: parla d'altro e fa lo gnorri

Il sindaco dice di soffrire per l'uso politico della giustizia. Chissà che travaglio ebbe nel 2017 quando da capogruppo del Pd denunciò in procura l'allora sindaca Appendino per un atto amministrativo. Una concione di benaltrismo che non affronta i quesiti

C’è un passaggio nel video con cui il sindaco di Torino Stefano Lo Russo annuncia il suo “No” al referendum sulla giustizia che colpisce più di tutti. Non quello in cui esprime una posizione politica – legittima anche quando non la si condivide – ma quello in cui si erge a custode dell’uso corretto della giustizia. «Da cittadino, prima ancora che da sindaco, soffro quando la giustizia diventa un’arma politica perché perde di credibilità e a rimetterci siamo tutti noi».

Parole nobili. Se non fosse che pronunciate proprio da chi, nel 2017, da capogruppo Pd in Sala Rossa, presentò un esposto alla magistratura contro l’allora sindaca Chiara Appendino sul caso Ream. Un’iniziativa politica che aprì un procedimento penale durato anni e concluso con l’assoluzione definitiva dell’ex prima cittadina: nessun reato.

Il punto non è negare il diritto dell’opposizione di denunciare. Il punto è la coerenza. Perché quando Lo Russo oggi denuncia l’“uso politico della giustizia” sembra dimenticare di aver utilizzato proprio quella leva nello scontro politico più duro della stagione grillina torinese. E qui la contraddizione diventa clamorosa.

Nel video, infatti, il sindaco non entra nemmeno di striscio nel merito dei quesiti referendari. Non una parola sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Nessun cenno allo sdoppiamento del Csm. Silenzio totale sull’Alta Corte disciplinare. I tre pilastri della riforma scompaiono. Al loro posto, un discorso generale sull’efficienza della giustizia, sugli organici, sulle risorse, sulla durata dei processi. In più, paventa il rischio di un controllo della magistratura da parte della «maggioranza politica di turno», ma anche questo resta un suo timore, non una conseguenza prevista dalle modifiche: nei quesiti referendari, infatti, non c’è alcun meccanismo che attribuisca al potere politico un controllo sulla magistratura qualora prevalessero i Sì. Si tratta quindi di una valutazione politica, legittima, ma non fondata su ciò che le norme effettivamente introdurrebbero.

Temi veri, per carità. Ma altri. È come se si discutesse di scuola parlando di edilizia scolastica senza dire nulla su programmi e docenti. Una scelta comunicativa precisa: spostare il terreno del confronto.

Guarda qui il video di Lo Russo

«Io penso che una riforma della giustizia in Italia sia necessaria, ma questa non è la riforma giusta», afferma Lo Russo, sostenendo che il referendum «punta solo a cambiare gli equilibri tra magistratura, Parlamento e Governo», cioè quelli fissati dalla Costituzione. Posizione politica legittima, ridadiamo. Ma incompleta. Perché non si confronta con il cuore della questione: se sia opportuno o meno che chi accusa e chi giudica appartengano alla stessa carriera; se l’autogoverno della magistratura debba essere riformato; se il sistema disciplinare attuale funzioni davvero. E soprattutto stride con un altro passaggio del video, quando il sindaco rivendica di non commentare mai fatti giudiziari «per rispetto delle istituzioni, delle persone coinvolte, per la separazione dei poteri».

La memoria, però, è testarda. Perché l’opposizione politica si fa nelle aule elettive non nelle aule di tribunale. E quando nel 2017 la minoranza decise di portare lo scontro con l’amministrazione Appendino sul terreno penale, quella fu una scelta politica precisa, non un incidente. Una scelta che oggi rende difficile indossare senza imbarazzo i panni di chi denuncia la giustizia come “arma”. Il problema non è che Lo Russo voti No. Il problema è che lo faccia parlando d’altro e rivendicando principi che, quando era all’opposizione, sembravano decisamente più elastici. In politica succede. Ma i torinesi – e non solo – hanno buona memoria.