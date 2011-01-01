CRONACA VERA

Tubercolosi nello stabile occupato:

l'Asl chiede lo sgombero immediato

In una ispezione il Dipartimento prevenzione denuncia gravi rischi di contagio nello Spazio Neruda di Torino, ex scuola trasformata dagli antagonisti di Askatasuna in una residenza per immigrati e irregolari. Marrone: "Occorre una chiusura umanitaria"

“Si ritiene indispensabile disporre lo sgombero dello Spazio Neruda”. Termina così la comunicazione che il Dipartimento prevenzione dell’Asl Città di Torino ha inviato questa mattina, venerdì 20 febbraio 2026, al sindaco e alla Prefettura. A firmarlo tre medici: Romeo Brambilla, Roberto Zacco e Roberto Testi. Sgombero che sarebbe necessario alla luce dell’identificazione di un nuovo caso di tubercolosi all’interno dell’edificio. Secondo i medici la difficoltà più grande consiste nell'effettuare un nuovo screening di tutti i contatti avuti dalla persona infetta. “La gestione del rischio di contagio non risulta adeguata nelle modalità attualmente adottate”, si legge nel documento. A ottobre 2025 un primo focolaio.

Ancora tubercolosi

Nuovo caso di tubercolosi allo Spazio Neruda di corso Ciriè. Già a fine ottobre dello scorso anno era esploso un primo focolaio con sei casi (3 adulti e 3 minori) accertati dall’Asl di Torino. Torna dunque l’emergenza all’interno dell’ex scuola oggi occupata da famiglie sotto la regia di militanti che fanno riferimento alla galassia antagonista di Askatasuna. La nuova positività è stata accertata lo scorso 12 febbraio e, di conseguenza, è scattata la macchina organizzativa del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria cittadina in applicazione ai protocolli regionali.

A complicare la faccenda l’evidenza che sarebbe oggettivamente impossibile procedere all’identificazione di tutti i soggetti che sono venuti a contatto con la persona infetta nel periodo da monitorare. “Si fa presente che, nonostante le reiterate richieste, non è stato possibile ottenere un elenco completo dei dimoranti presso lo stabile”, si legge nella comunicazione inviata dall’Asl al primo cittadino, Stefano Lo Russo.

I medici poi aggiungono: “Alla luce del perdurare dello stato di contagiosità per tubercolosi di alcuni degli occupanti e del recente focolaio di tubercolosi presente nell’edificio, appare evidente che la gestione del rischio di contagio, sia a tutela degli occupanti sia della cittadinanza potenzialmente esposta, non risulta adeguata nelle modalità attualmente adottate”.

La gestione del rischio di contagio al momento sarebbe demandata a referenti di comunità. Una soluzione che appare inadeguata se si considera la complessità degli interventi che devono essere messi in campo per ridurre la diffusione dell’infezione.

Sgombero indispensabile

La conclusione della comunicazione dell’Asl è netta quanto perentoria. Non ci sono giri di parole. Lo Spazio Neruda deve essere sgomberato e le persone presenti ricollocate. I medici del Dipartimento di prevenzione spiegano che si tratta di un’azione “indispensabile” perché “la prosecuzione dell’utilizzo della struttura configura un concreto pericolo per gli occupanti”. Tutto questo alla luce del focolaio di Tbc in atto e delle nuove positività riscontrate.

A ottobre, quando venne scoperto il primo focolaio, scoppiò la bagarre politica tra centrodestra e centrosinistra. Maurizio Marrone, assessore regionale e in pole position per la candidatura a sindaco di Torino per il centrodestra, puntò il dito contro l’amministrazione comunale indicandola quale responsabile dell’accaduto “a partire dalla diffusione di un'epidemia che andrebbe avanti da mesi senza alcun controllo”, mentre Fabrizio Ricca della Lega chiese la liberazione e messa in sicurezza dei locali. Accuse che vennero rispedite al mittente da Claudio Cerrato, capogruppo del Pd in Comune, e da Alice Ravinale, capogruppo di Avs in consiglio regionale.

“A questo punto è necessaria una chiusura umanitaria di quello spazio – spiega Marrone oggi –. Bisogna fare in modo che queste persone vengano seguite dal Comune e non da Askatasuna. È una questione che riguarda prima di tutto la salute di chi vive in quello spazio e di chi viene a contatto con loro quotidianamente”.