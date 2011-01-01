ENTI LOCALI

Busta paga troppo magra,

fuga dai piccoli Comuni

La differenza di stipendio con altre amministrazioni può arrivare al 30% in meno. Gli enti con meno di 5mila abitanti rappresentano i due terzi del totale e in Piemonte ancora di più. Il personale in dieci anni si è ridotto del 14%. L'allarme agli Stati Generali Anci

Piccolo non sempre è bello. Soprattutto quando a fare la differenza è lo stipendio. È infatti dalla busta paga più magra rispetto a quelle di altre amministrazioni pubbliche che parte la grande e, per ora, inarrestabile fuga dei dipendenti dei Comuni con meno di cinquemila abitanti. E quando si guarda a queste dimensioni si deve tenere presente che si parla nientemeno che del 70% dei municipi italiani, gli stessi che hanno svolto i loro Stati Generali in seno all’Anci. Una maggioranza non certo silenziosa, visti i problemi che vivono ogni giorno gli amministratori di questi enti, dove dal 2013 al 2024 il numero di dipendenti è sceso del 13,9%.

A questo va aggiunto un altro aspetto che aggrava ulteriormente la situazione, ovvero l’aumento del personale che sceglie il part-time, cresciuto nello stesso lasso di tempo dal 14,1% al 29,1%. Il saldo tra ingressi e uscite, spesso verso Comuni più grandi o altre amministrazioni pubbliche, è decisamente negativo, con 1.223 dipendenti che hanno lasciato i piccoli municipi a fronte di 839 assunzioni.

Il grande esodo

Insomma, chi può si chiude alle spalle la porta del Comune e va a lavorare altrove, lasciando spesso i sindaci – che già ne hanno molte – con una gatta da pelare in più. E se nella stragrande maggioranza dei casi alcune figure, come i geometri degli uffici tecnici o gli stessi segretari comunali, lavorano a scavalco servendo più Comuni, proprio sui segretari comunali si registra a livello nazionale una scopertura che arriva all’82% per quanto riguarda i paesi fino a 3mila abitanti.

Con un divario salariale che può arrivare al 20% e anche al 30% in meno a parità di mansioni, la questione degli organici richiede, per i sindaci dei piccoli Comuni, interventi rapidi e incisivi. Qualcosa potrebbe arrivare con il disegno di legge sul merito, già approvato alla Camera e ora in esame al Senato, ma altre proposte emerse dai tavoli tematici degli Stati Generali saranno portate all’attenzione del Governo.

A sostegno della capacità di amministrare dei sindaci dei Comuni con poche migliaia di abitanti, nonostante le non poche difficoltà, arrivano i risultati sul fronte del Pnrr: “I dati mostrano una performance di spesa sostanzialmente allineata a quella dei grandi enti, smentendo l’idea che la dimensione ridotta sia sinonimo di minore efficienza”, ha detto il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, ricordando anche che “la qualità dei sindaci non è proporzionale al numero degli abitanti”.

I tanti paesi del Piemonte

Capacità che, però, devono fare i conti con la scarsità di personale e il rischio di ricevere da un giorno all’altro dimissioni di dipendenti che, non a torto, scelgono di andare a lavorare dove la busta paga è meno magra.

Un’emergenza, pur non apertamente dichiarata, che riguarda ovviamente quelle regioni che hanno il maggior numero di enti locali di piccole, se non piccolissime, dimensioni. Tra queste primeggia il Piemonte che, a fronte di 1.180 Comuni, ben 1.046 non superano i 5mila abitanti.

Così Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, spiega la sua presenza agli Stati Generali più come presidente di una Provincia, quella di Cuneo – che conta 247 Comuni, di cui 220 sotto i 5mila residenti – che non come primo cittadino che ne amministra 22mila. “In questo periodo ci sono molti concorsi in diverse amministrazioni pubbliche, penso alle Agenzie delle dogane, ma non solo – spiega Robaldo – e lì le retribuzioni sono migliori rispetto a quelle degli enti locali. La stessa Regione ha stipendi più alti. Una differenza che deve essere superata”.

Il nodo delle risorse

Una necessità resa sempre più urgente per evitare il protrarsi di quell’esodo silenzioso, ma costante, che aggrava non solo le capacità di amministrare i paesi, ma ancor più rischia di indebolire servizi importanti per gli abitanti.

“Alcune funzioni sono decisamente sotto organico e cito, una per tutte, quella della polizia municipale”, aggiunge il presidente della Provincia di Cuneo. “Bisogna riconoscere di più e meglio il lavoro dei dipendenti delle amministrazioni locali. Il ministro Paolo Zangrillo sta lavorando al nuovo contratto collettivo nazionale: bisognerà capire come trovare le risorse”. Perché, alla fine, il nodo resta sempre quello.