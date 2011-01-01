Operazione contro spaccio di droga nel Torinese, sei arresti

Sei persone sono state arrestate nel corso di una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino) in diversi Comuni del Canavese. I controlli, scattati all'alba di giovedì, hanno visto impegnati oltre cento militari dell'Arma. Venticinque le perquisizioni effettuate nei confronto di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno recuperato quasi 8 chili di hashish, 320 grammi di marijuana, cocaina, crack e metanfetamina. Sequestrata anche una pistola a salve modificata oltre a 125.000 euro in contanti. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Ivrea. Dei sei arrestati, tra cui una donna, due sono stati collocati agli arresti domiciliari, mentre gli altri sono stati tradotti in carcere a Ivrea. Diciannove i denunciati.