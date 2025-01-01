ACCADEMIA

Svolta "diplomatica" di UniTo: inaugurazione senza istituzioni

Governo non invitato "per scelta", sindaco e governatore impegnati altrove. Una strana cerimonia, quella che lunedì segnerà l'avvio dell'anno accademico. La rettrice presenta un programma di viaggi in giro per il mondo, ma l'Ateneo sembra piuttosto isolato in casa

L’Università di Torino inaugura l’anno accademico 2025/2026 sotto il segno della “diplomazia scientifica”, ma la prima fotografia racconta un paradosso tutto politico: i ministri non sono stati invitati per scelta dell’ateneo, mentre i vertici delle istituzioni locali – pur invitati – non ci saranno. Così, nel giorno in cui si rivendica un ruolo globale della scienza come strumento di dialogo nei conflitti e bussola nelle crisi geopolitiche, la diplomazia più difficile sembra proprio quella di casa.

L’obiettivo dichiarato è dare forma alle decisioni e proiettare l’ateneo in una dimensione internazionale: la scienza come strumento di dialogo nei conflitti, la ricerca come bussola nelle crisi geopolitiche, la formazione come palestra per una nuova generazione di professionisti capaci di muoversi tra laboratori e ambasciate.

Assenze pesanti

Insomma, mentre si parla di relazioni internazionali e reti con le Nazioni Unite, a Torino la diplomazia istituzionale sembra incepparsi. Alla cerimonia, in programma lunedì 23 febbraio nell’Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” della Città della Salute in corso Bramante, non ci saranno né il sindaco Stefano Lo Russo né il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. A portare i saluti della Città saranno la vicesindaca Michela Favaro insieme all’assessore Francesco Tresso. Unica figura politica di caratura nazionale presente è Anna Rossomando, parlamentare del Pd e vicepresidente del Senato.

Ma se primo cittadino e governatore sono stati invitati ed evidentemente non hanno trovato un buco in agenda, l’assenza dei ministri è invece una scelta. La rettrice Cristina Prandi ha precisato che non sono stati invitati come speaker «per dare un taglio alto, di diplomazia e non politico». Tesi piuttosto eccentrica, ma avrà di certo motivazioni solide. Piuttoso, in una stagione in cui la stessa rettrice invoca «una forte coesione tra le istituzioni» e una «risposta collettiva» per restituire fiducia ai giovani, l’assenza dei vertici cittadini e regionali pesa più di quanto si voglia ammettere.

L’hub della diplomazia scientifica

La diplomazia scientifica che ha in mente l’Università non è solo uno slogan studiato per l’occasione. Almeno questo è quanto assicurano i vertici dell’ateneo. Si tratta di un percorso avviato con l’inizio del mandato della rettrice, figlio di anni di relazioni accademiche costruite nel mondo. Finché la geopolitica non ha bussato alla porta dei dipartimenti: guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente, tensioni crescenti in Asia. Da qui l’idea di strutturare un vero e proprio “Hub Unito di diplomazia scientifica”. E non è un caso che ad intervenire saranno due figure che da tempo operano sullo scenario internazionale: Massimo Passera, attaché scientifico a Seul, e Claire Messina, alto dirigente delle Nazioni Unite formatasi a Torino.

Tre le direttrici: lavorare con le organizzazioni internazionali presenti sul territorio, a partire dall’Ilo; rafforzare l’attività internazionale attraverso la rete delle ambasciate italiane; avviare un progetto formativo – con la Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi – per creare figure professionali che integrino competenze disciplinari e preparazione diplomatica. Un investimento che guarda anche al coinvolgimento di docenti internazionali e che dovrebbe partire dal prossimo anno. E magari anche per invertire quell’immagine nomn propriamente lusinghiera che l’ateneo subalpino si è gaudagnata sul campo, sempre in prima linea nelle richieste di interrompere se non addirittura di boicottare le relazioni con altre università, prime fra tutte quelle israeliane.

Non si tratta, sottolineano, di «andare in giro a stringere mani», ma le missioni internazionali ci saranno: una prima, snella, con rettrice e vicerettore; una seconda più ampia, dopo aver aperto i canali relazionali. Giappone a giugno (consolidando accordi già attivi con Osaka), Argentina a luglio, Canada a ottobre, Paese visto come partner strategico, complementare agli Stati Uniti per stabilità e risorse.

La scienza nei conflitti

Il cuore del progetto sta però in un terreno più scivoloso: come gestire la cooperazione scientifica in tempi di guerra? Convegni con relatori russi, ucraini, israeliani, iraniani; mobilità dei ricercatori sottoposta a valutazioni etiche; organizzatori disorientati. L’ateneo rivendica di aver messo in campo «strumenti di accompagnamento» per affrontare casi complessi, definendo limiti e responsabilità. Una novità per un mondo che, fino a pochi anni fa, considerava la circolazione del sapere quasi neutra.

«Diplomazia scientifica è dare forma alle decisioni», spiega Prandi. Cioè scegliere sulla base di conoscenze informate e condivise, senza perdere la dimensione individuale delle relazioni. È anche una risposta alle proteste studentesche che da mesi attraversano l’università, tra critiche alla governance e prese di posizione sui conflitti internazionali. «Le contestazioni ci possono essere», concede la rettrice. E rilancia: la risposta è fornire strumenti di dialogo attraverso la scienza.

Nessun controllo sui temi trattati nei convegni o sulle liste dei relatori, ma adesione completa al diritto internazionale. Questo per venire incontro a quegli accademici che continuano a cercare il confronto nonostante i conflitti bellici ed economici.

Medicina come simbolo

Non è casuale la scelta di inaugurare l’anno accademico a Medicina: prima tappa di un percorso itinerante nelle diverse sedi dell’ateneo diffuso. Un modo per “riconnettere” le anime dell’università e, al contempo, per riportare al centro temi concreti, a partire dal riconoscimento del dottorato nei concorsi pubblici. Anche perché di pubblica amministrazione e università si è parlato molto durante l’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Torino.

Una contraddizione però c’è. Si parla di alleanze europee, di reti diplomatiche, di strategie globali. Ma l’ateneo che vuole insegnare al mondo come «dare forma alle decisioni» fatica a sedersi allo stesso tavolo, almeno simbolicamente, con le istituzioni che governano il territorio in cui opera.

Conflitti e solitudine

L’Università continua a vivere un periodo di forte conflitto con le rappresentanze studentesche ed è finita nel mirino di accese contestazioni anche da parte di partiti ed esponenti politici. L’inquilina di via Verdi è finita in mezzo al conflitto che più ha acceso la città negli ultimi decenni: lo sgombero di Askatasuna. Come se avesse effettivamente un ruolo in causa. Una volta però catapultata nel conflitto, è stata abbandonata, tra aule occupate e riunioni del Senato Accademico presidiate dai contestatori.

Vi siete sentiti lasciati soli? «Io credo che sia fortemente necessaria un’interazione tra le istituzioni, quindi una risposta collettiva. Non può essere una risposta solo per gli studenti universitari, ma per i giovani che abitano le città – spiega Prandi, scansando il più possibile terreni accidentati –. Io credo che il messaggio forte che possiamo dare sia quello di una forte coesione tra le istituzioni. Questo ci può aiutare a ripristinare un messaggio di fiducia per queste generazioni».