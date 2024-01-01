Europa Radicale in Moldavia, sosteniamo percorso del Paese verso l'Ue

Attivisti italiani di Europa Radicale hanno manifestato oggi a Chisinau, capitale della Moldavia, "in sostegno del percorso europeo del Paese, che nel 2024 ha modificato la propria costituzione con un referendum per includere ufficialmente l'adesione all'Unione Europea". E quanto viene comunicato a Torino dal movimento. "A Chisinau - affermano i piemontesi Igor Boni e Federica Valcauda, presidente e tesoriera di Europa Radicale, presenti alla manifestazione - i palazzi istituzionali sono già accompagnati dalle bandiere europee, segno della grande collaborazione politica, economica e anche di sicurezza" A loro giudizio è importante sostenere la Moldavia "perché è oggi uno dei Paesi europei più esposti a interferenze russe, campagne di disinformazione e pressioni ibride". I militanti di Europa Radicale hanno esposto, davanti alla sede del parlamento locale, lo striscione 'Moldova in the Eu". Erano presenti anche i Giovani Federalisti Europei della Moldova con il loro presidente Grigore Rînja. Dall'Italia ha partecipato anche Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana Diritti Umani.