Mulè (FI), correnti terrorizzate dall'idea di perdere il controllo del Csm

"Ogni giorno ha le sue bugie. Oggi è toccato sapere da un pubblico ministero, dunque un soggetto che prima di parlare dovrebbe quantomeno leggersi le carte, che la 'componente politica dell'Alta Corte disciplinare potrebbe essere prevalente' su quella dei magistrati. Siamo davvero alla bugia cronica". Lo ha affermato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e responsabile della campagna referendaria per il SI di Forza Italia, nel corso di un incontro a Pisa sul referendum del 22 e 23 marzo. "E' scritto che l'Alta Corte sarà formata da 15 membri e che solo tre, dico e ripeto tre, arriveranno su indicazione del Parlamento mentre per il resto saranno 9 magistrati dunque due terzi e 3 persone di nomina del Capo dello Stato. Non è casuale che ad affermare questa bugia sia una toga che rappresenta una corrente: semplicemente sono terrorizzati dall'idea di perdere il potere di controllo e condizionamento attuale sulla sezione disciplinare del Csm. Ma le bugie hanno le gambe corte e noi, forti delle nostre ragioni e accompagnati dalla ragione, non gli daremo tregua sbugiardandoli giorno per giorno".