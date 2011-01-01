Napoli (Azione), la democrazia in America è ancora viva

"Mentre il governo Meloni si profonde in salamelecchi verso Donald Trump, la democrazia americana corre ai ripari e attraverso una sentenza della Corte Suprema ripristina lo Stato di diritto dichiarando illegali le tariffe imposte dal presidente al resto del pianeta. Quelle tariffe che a Matteo Salvini sembravano un'opportunità e a Meloni e Tajani sembravano sostenibili, sono state giudicate illegali dalla Corte Suprema fra i cui 9 membri se ne trovano 6 di nomina repubblicana". Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "A ben vedere la Corte ha fatto qualcosa di più e di diverso che ritenere illegali i dazi. Essa ha bocciato Trump per abuso di potere, avendo usato prerogative che non gli appartengono e sono invece del Congresso. A Trump viene contestata la violazione delle procedure che sono il fondamento della democrazia. Per la Corte non ricorre una questione di emergenza nazionale per cui i dazi possono essere messi, ma passando attraverso il voto del congresso. Una domanda provo a farmela: se i dazi hanno portato al tracollo dei consensi per Trump, dove potrà trovare i voti dei deputati a pochi mesi dalle elezioni di mid-term che vedono traballanti i seggi di molti repubblicani? La sentenza della Corte è un bell'esempio di indipendenza della magistratura. La democrazia in America è ancora viva grazie a quei magistrati".