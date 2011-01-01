Cirio, "la sospensione dei dazi Usa è buona notizia"

"E' sempre meglio quando non ci sono i dazi. Era un elemento di grande criticità e preoccupazione, e il fatto che siano sospesi è una buona notizia". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi in visita alla Fiera in Campo, in corso fino a domani nel polo fieristico Vercelli Fiere. "Non dimentichiamo però un aspetto - ha aggiunto -: nell'ultimo semestre il nostro Paese ha visto una crescita dell'export che lo mette ai vertici del mondo per la capacità d'esportazione. Questo testimonia un sistema, basato sulla qualità, che sa reggere anche a barriere imposte da un sistema di dazi. Ma è evidente che se non ci sono è meglio". Cirio ha proseguito: "Si dice che non tutto il male viene per nuocere. Credo che i dazi ci hanno in qualche stimolato, e questo il governo l'ha fatto molto bene, a vedere il mondo nella sua globalità, anche quei mercati che magari potevano essere meno considerati. Ovvio che il mercato americano è un mercato non sostituibile, ma è anche vero che il mondo è tutto da conquistare con i nostri prodotti. Se guardate ad esempio gli spumanti italiani, e noi con l'Asti siamo un testimonial importante, vedete che c'è stato un incremento altissimo nell'ultimo semestre. Il mondo è grande, cerchiamo di coltivarlo tutto, commercialmente parlando, ma se non ci sono barriere di prezzo è sempre meglio".