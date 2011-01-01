Crosetto, "problemi nel governo sull'Ucraina? La Lega avalla decreto"

"La Lega alla fine ha avallato il decreto del governo e quindi continueremo quest'anno nelle nostre possibilità a sostenere l'Ucraina". Il ministro della Difesa Guido Crosetto replica così a Riccardo Iacona che, nell'intervista per PresaDiretta che andrà in onda nella puntata di domani sera (e della quale è stata diffusa una anticipazione), fa notare come per l'ultimo pacchetto di aiuti di armi all'Ucraina il governo sia ricorso al voto di fiducia. L'Ucraina in questo momento "è un fronte non soltanto per Kiev, è un fronte per l'Europa. Perché quello che è successo all'Ucraina può succedere a un'altra nazione. Perché Putin ha in mente il ritorno alla grande Russia. Come fa a impedire che la stessa cosa avvenga in Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca?". A giudizio del ministro della Difesa "noi dobbiamo fermare questa logica e gli ucraini in questi quattro anni l'hanno fermata con il loro sacrificio. Noi non siamo andati coi nostri aerei, con i nostri carrarmati, con i nostri uomini a aiutarli. Non ci hanno chiesto di farlo. Sono morti loro. Sono morti oltre 800.000 ucraini per farlo". Essere d'accordo su questo punto è una questione di identità della maggioranza, fa notare Iacona nell'intervista che sarà trasmessa domenica sera nella parte della trasmissione dedicata al quarto anniversario dell'invasione russa. "È una questione di serietà di approccio istituzionale che va al di là delle maggioranze politiche. Per me è importante la difesa del diritto internazionale". Ed è importante che il governo lo continui a fare, sottolinea il conduttore di PresaDiretta. "E noi stiamo continuando a farlo", conclude Crosetto.