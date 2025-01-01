Cuneo, via a cantiere ma gli ambientalisti protestano

Poco prima delle sei di questa mattina a Cuneo è stato recintato l'intero perimetro di piazza Europa, oggetto di un intervento di riqualificazione del Comune che prevede l'abbattimento dei dieci cedri presenti sul sagrato. A contrastarlo è l'attività di comitati e associazioni ambientaliste, supportati dall'intera opposizione comunale, che hanno presentato un ricorso contro i lavori. Dopo il raduno con centinaia di persone domenica pomeriggio, durante il quale sono state raccolte 450 firme a sostegno della protesta, un presidio è rimasto in piazza per tutta la notte. All'alba gli ambientalisti hanno rifiutato di lasciare l'area di cantiere transennata: tra loro sono presenti alcuni consiglieri comunali dell'opposizione. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine. Mentre prosegue l'interlocuzione con i vertici del Comune, è stato chiesto il rinvio della seduta del consiglio comunale prevista per oggi pomeriggio. Gli attivisti chiedono di interrompere ogni attività sulla piazza fino al verdetto del Consiglio di Stato, previsto per inizio marzo.