Nel 2025 sono state acquistate 2,1 auto usate per ogni auto nuova

Nel 2025 sono state acquistate complessivamente 3,17 milioni di auto usate (trasferimenti netti) e 1,538 nuove (per un totale di 4.708.100 auto, +0,4% rispetto allo stesso periodo 2024), con un rapporto usato/nuovo in leggera crescita: per ogni auto nuova ne sono state acquistate 2,1 usate (2 nell'intero 2024). Lo sottolinea l'Unrae. Dopo la lievissima flessione di novembre, il mercato dell'auto usata a dicembre torna al segno positivo: con 467.977 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento), il mese registra un +0,8% rispetto ai 464.167 di dicembre 2024 (-3,4% sul 2019). I trasferimenti netti crescono dello 0,6%, mentre le minivolture segnano un +1,1%. L'anno 2025 archivia una crescita del 2,9% con 5.593.646 trasferimenti (-0,4% sul 2019). Fra le motorizzazioni il diesel nel mese conferma il primo posto, al 39,9% di quota, seppur in calo di 3,7 punti percentuali (41,3% nel totale anno). Il motore a benzina, a distanza minima, si ferma al 37,8% (-0,3 p.p. e al 38,6% nel cumulato). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando l'11,9% nel mese e il 10,3% in gennaio-dicembre; seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,5% e 2,0% nel mese (5,3% e 2,0% nel cumulato); Bev e plug-in salgono all'1,3% e 1,6% in dicembre (1,1% e 1,3% nei 12 mesi).