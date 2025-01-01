Bambino di cinque mesi ferito in casa nel Torinese, resta gravissimo

Resta ancora ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di cinque mesi rimasto ferito in casa a Chieri venerdì scorso. Sono in corso accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura, per far luce su quanto accaduto. In base a una prima versione fornita ai militari dell'Arma dai genitori, il piccolo era in braccio alla madre quando la donna è stata colta da un malore e il bambino ha sbattuto la testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri e i sanitari del 118, per soccorrere sia la donna che il piccolo.