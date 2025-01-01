Sciopero alla filiale Brt di Vercelli, "carichi insostenibili"

Adesione totale allo sciopero indetto questa mattina dalla Fiadel (Federazione italiana autonoma dei dipendenti degli enti locali) alla filiale Brt di Vercelli (gestita in appalto dalla società Team Work srl). Tutti gli autisti, comunicano dalla sigla sindacale, hanno incrociato le braccia per lo sciopero programmato dalle 9 alle 10. La protesta, hanno spiegato, "nasce dal fallimento degli impegni assunti dall'azienda lo scorso gennaio, e dal peggioramento delle condizioni di lavoro all'interno della filiale. La Fiadel denuncia come la ricerca esasperata della produttività stia compromettendo la qualità del servizio e la sicurezza dei lavoratori". Il segretario provinciale Francesco Di Pierro ha spiegato i motivi dello sciopero: "Mentre Brt taglia il numero dei furgoni, i carichi di lavoro per chi resta aumentano vertiginosamente. A questo si aggiunge un sistema di picking inefficiente: la merce viene depositata a terra alla rinfusa, costringendo i driver a perdere tempo prezioso per verificare e riordinare i pacchi prima di poter caricare i mezzi. Questo tempo perso si traduce in ulteriore pressione durante il giro di consegne, costringendo gli autisti a corse frenetiche per terminare il servizio". Sul sit-in di oggi, conclude, "i lavoratori hanno dato un segnale inequivocabile all'azienda. Non accetteremo più rinvii: servono soluzioni immediate sull'organizzazione e sui carichi di lavoro".