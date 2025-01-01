Smog, da domani a Torino scatta il semaforo arancione

Da domani a Torino scatta il semaforo arancione antismog, che resterà in vigore anche il giorno successivo, prossimo giorno di controllo della qualità dell'aria. I dati dell'Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell'aria per tre giorni consecutivi. Lo comunica il Comune. Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 si prolungherà alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto delle merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 su tutti i giorni, festivi compresi, sempre con orario 8-19. Con l'attivazione del livello arancione si dovranno fermare anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In. L'elenco completo delle misure antismog, delle deroghe e dei percorsi stradali esclusi è consultabile sul sito del Comune di Torino.