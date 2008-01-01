Commercialisti, si insediano i 132 presidenti degli Ordini locali

Comincia oggi (e proseguirà fino al 2030) il mandato dei vertici dei 132 Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili eletti nella tornata del 15 e 16 gennaio scorsi. Ad essersi insediati, in rappresentanza dei 121.000 esponenti della categoria professionale in tutta Italia, 95 presidenti al primo mandato, mentre 37 sono quelli riconfermati. Le donne alla guida degli Ordini passano da 19 a 30. Le nuove presidenti sono Carla Vilucchi (Arezzo), Ida Lonardo (Benevento), Anna Paola De Angelis (Bolzano), Patrizia Apostoli (Brescia), Carla Trotti (Busto Arsizio), Alessandra Foti (Caltagirone), Elisabetta Pasquali (Cremona), Aurelia Isoardi (Cuneo), Sara Pennacchi (Forlì-Cesena), Mariangela Faraci (Gela), Gemma Barone (Isernia), Eleonora Petruzza (Lamezia Terme), Giovanna Cesarone Aprile (Larino), Alessandra Rusciano (Livorno), Lidia Lebboroni (Macerata), Giorgia Salardi (Mantova), Federica Bedoni (Modena), Anna Maria Gherardi (Parma), Cristina Betta (Piacenza), Paola Fanti (Pistoia), Chiara Ruffini (Ravenna), Paola Pizzetti (Reggio Emilia), Marzia Mucciarelli (Siena), Laura Costa (Trento), Luciana Cunicella (Vasto), Anna Maria De Marco (Vibo Valentia). L'età media dei numeri uno degli Ordini è di 58 anni, il più giovane è Giuseppe Da Pian di Belluno, classe 1987, mentre il più anziano è Angelo Dabbene di Asti, nato nel 1947. Il prossimo appuntamento elettorale è quello che porterà alla scelta del vertice del Consiglio nazionale dei commercialisti: il 15 aprile prossimo gli Ordini locali, infatti, si esprimeranno per una delle due liste in lizza, quella guidata dal presidente uscente Elbano de Nuccio (Bari) e quella capitanata dall'ex guida della categoria (dal 2008 al 2012) Claudio Siciliotti (Udine).