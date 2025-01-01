Torino, approvata la prima variazione 2026 del Bilancio comunale

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato all'unanimità la prima variazione di quest'anno al Bilancio di previsione 2026-2028. Il provvedimento, presentato nella mattinata in una riunione della I Commissione, è stato illustrato dall'assessora al Bilancio, Gabriella Nardelli. Si tratta di un provvedimento urgente che riguarda, in parte corrente, il fondo di incentivazione funzioni tecniche per l'importo di 3,9 milioni di euro per il 2026 al fine di poter procedere all'erogazione delle quote di incentivo di competenza del personale dell'Ente e di consentire il rispetto dei tempi previsti per le rendicontazioni di spesa riferite alle opere pubbliche sostenute da specifiche linee di finanziamento statali ed europee. In conto capitale, c'è un nuovo investimento da 1,2 milioni di euro da parte del Ministero dell'Istruzione per l'adeguamento anti-incendio e la messa in sicurezza di alcune scuole. Inoltre c'è un incremento dello stanziamento di 8,4 milioni di euro per l'estensione della linea 1 della metropolitana.